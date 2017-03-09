Ä°ÅžKUR 100 bin personel aÃ§Ä±ÄŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu, Ã¶zellikle aÅŸÃ§Ä±, akaryakÄ±t satÄ±ÅŸ elemanÄ± ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi personelinin alÄ±nacaÄŸÄ± 100 bin kiÅŸilik aÃ§Ä±k olduÄŸunu duyurdu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸinin ardÄ±ndan hükümetin yeni personel alÄ±mlarÄ±nda sigortayÄ± ve vergiyi ödeyeceÄŸini açÄ±klamasÄ± her kesimi harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, iki ayda 256 bin kiÅŸi iÅŸ buldu. Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu (Ä°ÅžKUR), 100 bin açÄ±k iÅŸ için acilen personel ararken, ihtiyaç duyulanlar arasÄ±nda aÅŸçÄ±, akaryakÄ±t satÄ±ÅŸ elemanÄ± ve çaÄŸrÄ± merkezi personeli baÅŸta geliyor.

"Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° YÜZDE 10'UN ALTINA Ä°NDÄ°RECEÄžÄ°Z"

YÄ±l sonuna kadar 2 milyon kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlanmasÄ±nÄ± amaçlayan seferberlikle Türkiye'nin dört bir yanÄ±nda istihdam fuarlarÄ± düzenlenmeye baÅŸladÄ±. Bu çerçevede, Ankara'da 24-25 Mart tarihlerinde istihdam günleri yapÄ±lacak. Sabah'a deÄŸerlendirmelerde bulunan ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, "Ä°stihdam sizden, sigorta ve vergi bizden" derken, Türkiye'de yarÄ±nÄ±n kazananlarÄ±nÄ±n iÅŸ yaratanlar olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu yÄ±l iÅŸsizliÄŸi yüzde 10'un altÄ±na indirmeyi hedeflediklerini belirten MüezzinoÄŸlu, "2017'de 2 milyona iÅŸ yaratmazsak, tuzak kuranlarÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ süreriz. YÄ±lÄ±n ilk iki ayÄ±nda eksi istihdamÄ±n artÄ±ya döndü. Her artÄ± bir istihdamÄ±n bir yÄ±llÄ±k vergi yükünü üstleniyoruz" diye konuÅŸtu.