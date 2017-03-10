RuslarÄ±n yeni gÃ¶zdesine TÃ¼rkiye'de talip oldu

TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya'nÄ±n Ã¼rettiÄŸi MC-21 uÃ§aklarÄ±na talip olduklarÄ±nÄ± belirterek, uÃ§aklarÄ±n tedarik zincirinde TÃ¼rk sanayicilerinin de yer almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kremlin SarayÄ±'nda gerçekleÅŸen Türkiye-Rusya Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu. Rusya'da iÅŸ yapan ÅŸirketlere ve vatandaÅŸlara yönelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kendileri açÄ±sÄ±ndan aciliyet arz ettiÄŸini belirten ErdoÄŸan, ticari konular anlamÄ±nda dile getirmek istediÄŸi iki hususun daha bulunduÄŸunu vurguladÄ±. ErdoÄŸan, birincisinin tarifeli seferlerde frekanslarÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z hale getirilmesi ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer noktalarÄ±nÄ±n çeÅŸitlendirilmesi olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Ä°kinci olarak Rusya'nÄ±n ürettiÄŸi MC-21 uçaklarÄ±nÄ±n tedarik zincirinde Türk sanayicilerinin de yer almasÄ±dÄ±r. Ä°lgili bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n ve diÄŸer yetkililerimizin ilave edeceÄŸi hususlarÄ± bu aÅŸamada ele alabiliriz. Enerji alanÄ±nda ilgili yetkililerimizce yürütülen yakÄ±n bir iÅŸ birliÄŸimiz mevcut. Bu baÄŸlamda Türk AkÄ±mÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girmiÅŸ olmasÄ± memnuniyet vericidir. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n daha da hÄ±zlanmasÄ±nÄ± ve boru hattÄ±nÄ±n hedeflenen zamanda bitirilmesini bekliyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin zamanÄ±nda hayata geçmesi bizim için kilit önemdedir. Bu konuda üzerimize düÅŸen çaba ve hizmetleri titizlikle yürütüyoruz."

"MÄ°R KART TURÄ°ZMÄ° HIZLANDIRACAKTIR"

ErdoÄŸan, turizm noktasÄ±nda kaybedilen ivmenin tekrar yakalanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, "Sizlerin bu konuda Rus halkÄ±nÄ± cesaretlendireceÄŸinize inanÄ±yorum ve burada da özellikle Mir kart olayÄ±na geçmek suretiyle, artÄ±k ödemelerin bu ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± da süreci ciddi manada hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r." dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Moskova'da Türk Kültür Merkezi'nin faaliyete baÅŸlamasÄ± konusunda gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n tamamlanabilmesi halinde baÅŸka bir üst düzeyli ziyaret vesilesiyle merkezin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilebileceÄŸini belirtti.