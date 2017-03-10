Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/03/2017 20:19

Otomotiv devleri anlaÅŸtÄ± Hindistan pazarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapacak


Volkswagen ve Tata, Hindistan pazarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapacaklarÄ±na dair bir anlaÅŸma imzaladÄ±.

Otomotiv devleri Volkswagen ve Tata, hÄ±zlÄ± geliÅŸen Hindistan pazarÄ±nda iÅŸbirliÄŸine gidilmesini öngören bir anlaÅŸmaya vardÄ±. Åžirket kaynaklarÄ±na göre, aylardÄ±r süren görüÅŸmelerin ardÄ±ndan aralarÄ±nda teknoloji ve ekipman alÄ±ÅŸveriÅŸini derinleÅŸtirecek mutabakat belgesi imzalandÄ±.Tata yetkilileri Volkswagen ile potansiyel iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrularken duyurunun da uygun bir zamanda gerçekleÅŸeceÄŸini belirtti.

VOLKSWAGEN ÇÄ°N PAZARINDA SUZUKI Ä°LE ORTAK OLMUÅžTU

Dizel emisyon skandalÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmak isteyen Volkswagen, ÅŸu an Çin pazarÄ±nÄ±n en büyük otomobil üreticisi olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra elektrikli araç kategorisinde de agresif ve yeni pazar arayÄ±ÅŸÄ±nda. Volkswagen'in geliÅŸmekte olan pazarlardaki son iÅŸbirliÄŸi Suzuki ile olmuÅŸ fakat 2015 yÄ±lÄ±nda olaylÄ± bir ÅŸekilde son bulmuÅŸtu.

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RuslarÄ±n yeni gÃ¶zdesine TÃ¼rkiye'de talip oldu

TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya'nÄ±n Ã¼rettiÄŸi MC-21 uÃ§aklarÄ±na talip olduklarÄ±nÄ± belirterek, uÃ§aklarÄ±n tedarik zincirinde TÃ¼rk sanayicilerinin de yer almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.


Bakan Canikli aÃ§Ä±kladÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 4'Ã¼n Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼me bekliyoruz

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, kurdaki deÄŸiÅŸmeyle birlikte enflasyonda bÃ¼yÃ¼me beklediklerini aÃ§Ä±klayarak, "Ben bÃ¼yÃ¼meden hÃ¢lÃ¢ Ã¼mitliyim. 2016'da bÃ¼yÃ¼me yÃ¼zde 3'e yakÄ±n olur. Ä°lk Ã¼Ã§ ayda yÃ¼zde 3.5'a yakÄ±n bir rakam bekliyoruz" dedi.


Ä°ÅžKUR 100 bin personel aÃ§Ä±ÄŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu, Ã¶zellikle aÅŸÃ§Ä±, akaryakÄ±t satÄ±ÅŸ elemanÄ± ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi personelinin alÄ±nacaÄŸÄ± 100 bin kiÅŸilik aÃ§Ä±k olduÄŸunu duyurdu.