Otomotiv devleri anlaÅŸtÄ± Hindistan pazarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapacak

Volkswagen ve Tata, Hindistan pazarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapacaklarÄ±na dair bir anlaÅŸma imzaladÄ±.

Otomotiv devleri Volkswagen ve Tata, hÄ±zlÄ± geliÅŸen Hindistan pazarÄ±nda iÅŸbirliÄŸine gidilmesini öngören bir anlaÅŸmaya vardÄ±. Åžirket kaynaklarÄ±na göre, aylardÄ±r süren görüÅŸmelerin ardÄ±ndan aralarÄ±nda teknoloji ve ekipman alÄ±ÅŸveriÅŸini derinleÅŸtirecek mutabakat belgesi imzalandÄ±.Tata yetkilileri Volkswagen ile potansiyel iÅŸbirliÄŸi görüÅŸmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrularken duyurunun da uygun bir zamanda gerçekleÅŸeceÄŸini belirtti.

VOLKSWAGEN ÇÄ°N PAZARINDA SUZUKI Ä°LE ORTAK OLMUÅžTU

Dizel emisyon skandalÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmak isteyen Volkswagen, ÅŸu an Çin pazarÄ±nÄ±n en büyük otomobil üreticisi olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra elektrikli araç kategorisinde de agresif ve yeni pazar arayÄ±ÅŸÄ±nda. Volkswagen'in geliÅŸmekte olan pazarlardaki son iÅŸbirliÄŸi Suzuki ile olmuÅŸ fakat 2015 yÄ±lÄ±nda olaylÄ± bir ÅŸekilde son bulmuÅŸtu.