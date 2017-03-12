TÃ¼rkiye Hollanda arasÄ±ndaki kriz ticaret hacmini etkileyebilir

Almanya'dan sonra Hollanda ile yaÅŸanan krizin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ticaret hacmini olumsuz etkileyebileceÄŸini ve Hollanda'dan gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸini gÃ¶steriyor.

Hollanda ile yaÅŸanan kriz akÄ±llara bu ülke ile Türkiye arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkileri akÄ±llara getirdi. 2015 yÄ±lÄ±nda Hollanda ile Türkiye arasÄ±ndaki ticaret hacmi yaklaÅŸÄ±k 6.1 milyar dolar olarak gerçekleÅŸirken aynÄ± dönemde Türkiye'yi HollandalÄ± 1.2 milyon turist ziyaret etti. Türkiye Ä°statistik Kurumu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2015 yÄ±lÄ±nda Hollanda'dan yaklaÅŸÄ±k 3.2 milyar dolarlÄ±k ithalat yaptÄ±. Ä°thal ettiÄŸi ürünlerin baÅŸÄ±nda metal cevherleri, kara ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±, plastik ve kimyasallar geldi. Türkiye bu ülkeye ise aynÄ± yÄ±l baÅŸta giyim eÅŸyasÄ± ve aksesuarlarÄ±, kara ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±, tekstil elyafÄ± ve mamulleri olmak üzere 2.9 milyar dolarlÄ±k ihracat gerçekleÅŸtirdi. Hollanda ile Türkiye'nin 2015 yÄ±lÄ±ndaki ticaret hacmi, yaklaÅŸÄ±k 6.1 milyar dolar olarak gerçekleÅŸti.

HOLLANDA'DAN TÜRKÄ°YE'YE 21 MÄ°LYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

Türkiye'de 2 bin 564 Hollanda firmasÄ± faaliyet göstermektedir. 2002-2015 döneminde Hollanda'dan Türkiye'ye yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m miktarÄ± 21 milyar 58 milyon dolar oldu. Buna karÅŸÄ±n Hollanda'da yerleÅŸik Türk giriÅŸimcilerin sayÄ±sÄ± 23.000'e ulaÅŸtÄ±. 2002-2015 döneminde Türkiye'den Hollanda'ya yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m miktarÄ± ise 9 milyar 205 milyon Dolar olarak gerçekleÅŸti. Hollanda, ülkemizden yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m bakÄ±mÄ±ndan ilk sÄ±rada yer almakta. 2015 yÄ±lÄ±nda Türkiye'yi ziyaret eden HollandalÄ± turist sayÄ±sÄ± 1 milyon 232 bin 487 oldu. (Kaynak: Sözcü)