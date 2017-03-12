HollandalÄ± ÅŸirketlerden hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± TÃ¼rkleri kÄ±ÅŸkÄ±rtmayÄ±n tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n

Hollanda Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi, TÃ¼rkiye ile Ã§Ä±kan krizin ardÄ±ndan korkuya kapÄ±ldÄ±. ANVR, tatil endÃ¼strisinin olumsuz etkileneceÄŸini belirterek, Hollanda hÃ¼kÃ¼metine, "TÃ¼rkleri kÄ±ÅŸkÄ±rtmayÄ±n, tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Hollanda Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi (ANVR), Türkiye ile yaÅŸanan ziyaret krizinin tatil endüstrisini olumsuz etkileyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Petra Cook, TUI, Steven van der Heijden be Corendon gibi Türkiye tatili satan ÅŸirketler, terör saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle geçen yÄ±ldan bu yana Türkiye satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ciddi oranda düÅŸtüÄŸünü belirtiyor. Türkiye sezonunun 1 Nisan'dan itibaren baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen seyahat acentalarÄ±, o zamana kadar iki ülke arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n çözümlenmesini umut ediyor.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N TURÄ°STLERE CÄ°DDÄ° ANLAMDA Ä°HTÄ°YACI VAR"

HollandalÄ± turizmciler, Türk hükümetinin tatilciler için bir yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ± düÅŸünmediklerini belirtiyor. Tur operatörlerine göre, Türkiye'nin turistlere ciddi anlamda ihtiyacÄ± var. OlasÄ± bir yaptÄ±rÄ±m kararÄ± ise, Türkiye'nin kendi elini kesmesi anlamÄ±na geliyor. Seyahat acentalarÄ±, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre ÅŸu anda Türkiye satÄ±ÅŸlarÄ±nda yüzde 30'luk bir düÅŸüÅŸ bukunduÄŸunu, sorunun devam etmesi halinde bu oranÄ±n ciddi biçimde attacaÄŸÄ± endiÅŸesini dile getiriyor.