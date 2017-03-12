ZararÄ±nÄ± tam 9 ayda telafi etti THY yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸini 1.3 milyar TL karla tamamladÄ±

Rusya krizinde ve terÃ¶rÃ¼n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi dÃ¶nemlerde bÃ¼yÃ¼k zarara giren TÃ¼rk Hava YollarÄ±, bu durumu son 9 ayda kÃ¢ra Ã§evirdi.

THY, jeopolitik risklerin etkisiyle terör tehdidinin arttÄ±ÄŸÄ±, Rusya ile krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve döviz kurundaki dalgalanmanÄ±n tahmin edilemeyen seviyelere yükseldiÄŸi 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son çeyreÄŸinde, yÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k dönemindeki zararÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± telafi etti. THY'nin yÄ±lÄ±n dokuz aylÄ±k döneminde 1 milyar 346 milyon lira olan zararÄ±, yÄ±l sonu itibarÄ±yla 47 milyon liraya geriledi. Böylece THY yÄ±lÄ±n son çeyreÄŸini 1.3 milyar TL net kârla tamamlamÄ±ÅŸ oldu.

3 BÄ°N YENÄ° Ä°STÄ°HDAM SAÄžLADI

THY'nin 2015'te 28.7 milyar TL olan satÄ±ÅŸ gelirleri, turizmdeki gerilemeye raÄŸmen, geçen yÄ±l yüzde 3'e yakÄ±n artarak 29.5 milyar liraya ulaÅŸtÄ±. Åžirketin toplam personel sayÄ±sÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi artarak 30 bin 541'e yükseldi. THY'nin aktif büyüklüÄŸü yüzde 37'lik artÄ±ÅŸla 65.1 milyar liraya çÄ±ktÄ±.

SPK'DAN DUMANLI VE DÜZEL'E SUÇ DUYURUSU

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK), THY ile ilgili olarak yaptÄ±klarÄ± yalan, yanlÄ±ÅŸ ve yanÄ±ltÄ±cÄ± haberler nedeniyle Taraf Gazetesi, Zaman ve Todays Zaman yöneticileri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. FETÖ üyesi firari Ekrem DumanlÄ±, Harun ReÅŸit Çümen, NeÅŸe Düzel, BaÅŸar Arslan, Gökhan ErkuÅŸ, Bülent Onur Åžahin, Bülent KeneÅŸ hakkÄ±nda 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.