Dolar ve Euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, 13 Mart 2017

Serbest piyasada dolar ve euro 13 Mart gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, dolar ve eurodaki yÃ¼kseliÅŸ sÃ¼rÃ¼yor mu ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde

14-15 Mart'ta yapÄ±lacak olan Federal AçÄ±k Piyasa Komitesi (FOMC) toplantÄ±sÄ± öncesi dolar haftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde yüzde 0,26'lÄ±k yükseliÅŸle 3,7413 seviyesinden euro ise yüzde 0,45'lik deÄŸer kazancÄ±yla 4,0031 seviyesinden baÅŸladÄ±.Cuma günü dolar fiyatlarÄ± güne 3.76'Ä±n üzerinde baÅŸlamÄ±ÅŸ, TCMB adÄ±mlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle veri ABD istihdam verisi öncesinde 3.75'in üzerinde iÅŸlem gördükten sonra, 3.7358'e kadar gerilemiÅŸti. Euro ise perÅŸembe akÅŸamÄ± 4,01'in üzerine çÄ±kmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan cuma günü 3.98 seviyesinde seyretmiÅŸti.

ÖNCE FED SONRA TCMB

Bugün yurtiçinde ocak ayÄ±na iliÅŸkin cari denge verisi ve TCMB beklenti anketi açÄ±klanacak. Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin etkileri de takip edilecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda ise önemli bir veri bulunmuyor. Bu haftanÄ±n piyasalar açÄ±sÄ±ndan en önemli iki gündemi; Fed'in 14-15 Mart'ta faiz kararÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ± toplantÄ± ve hemen ertesinde 16 Mart'ta TCMB'nin faiz kararÄ±.