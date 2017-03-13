Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/03/2017 07:40

Dolar ve Euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, 13 Mart 2017

dolar ve euro

Serbest piyasada dolar ve euro 13 Mart gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, dolar ve eurodaki yÃ¼kseliÅŸ sÃ¼rÃ¼yor mu ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde

14-15 Mart'ta yapÄ±lacak olan Federal AçÄ±k Piyasa Komitesi (FOMC) toplantÄ±sÄ± öncesi dolar haftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde yüzde 0,26'lÄ±k yükseliÅŸle 3,7413 seviyesinden euro ise yüzde 0,45'lik deÄŸer kazancÄ±yla 4,0031 seviyesinden baÅŸladÄ±.Cuma günü dolar fiyatlarÄ± güne 3.76'Ä±n üzerinde baÅŸlamÄ±ÅŸ, TCMB adÄ±mlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle veri ABD istihdam verisi öncesinde 3.75'in üzerinde iÅŸlem gördükten sonra, 3.7358'e kadar gerilemiÅŸti. Euro ise perÅŸembe akÅŸamÄ± 4,01'in üzerine çÄ±kmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan cuma günü 3.98 seviyesinde seyretmiÅŸti.

ÖNCE FED SONRA TCMB

Bugün yurtiçinde ocak ayÄ±na iliÅŸkin cari denge verisi ve TCMB beklenti anketi açÄ±klanacak. Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizin etkileri de takip edilecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda ise önemli bir veri bulunmuyor. Bu haftanÄ±n piyasalar açÄ±sÄ±ndan en önemli iki gündemi; Fed'in 14-15 Mart'ta faiz kararÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ± toplantÄ± ve hemen ertesinde 16 Mart'ta TCMB'nin faiz kararÄ±.

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ZararÄ±nÄ± tam 9 ayda telafi etti THY yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸini 1.3 milyar TL karla tamamladÄ±

Rusya krizinde ve terÃ¶rÃ¼n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi dÃ¶nemlerde bÃ¼yÃ¼k zarara giren TÃ¼rk Hava YollarÄ±, bu durumu son 9 ayda kÃ¢ra Ã§evirdi.


HollandalÄ± ÅŸirketlerden hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± TÃ¼rkleri kÄ±ÅŸkÄ±rtmayÄ±n tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n

Hollanda Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi, TÃ¼rkiye ile Ã§Ä±kan krizin ardÄ±ndan korkuya kapÄ±ldÄ±. ANVR, tatil endÃ¼strisinin olumsuz etkileneceÄŸini belirterek, Hollanda hÃ¼kÃ¼metine, "TÃ¼rkleri kÄ±ÅŸkÄ±rtmayÄ±n, tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.


TÃ¼rkiye Hollanda arasÄ±ndaki kriz ticaret hacmini etkileyebilir

Almanya'dan sonra Hollanda ile yaÅŸanan krizin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin ticaret hacmini olumsuz etkileyebileceÄŸini ve Hollanda'dan gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸini gÃ¶steriyor.