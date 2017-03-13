Bunu yaptÄ±rmayana 500 TL ceza kesilecek

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, egzoz gazÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ iÃ§in kontrole gitmeyen ve egzoz pulu almayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 500 TL ceza kesileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Egzoz GazÄ± Emisyon Kontrol YönetmeliÄŸi'ni yayÄ±nladÄ±. Araçlar için 2 yÄ±lda bir egzoz gazÄ± ölçümü yapÄ±lacak. Kontrol yaptÄ±rmayan ve egzoz pulu almayan motorlu taÅŸÄ±t sahiplerine Çevre Kanunu uyarÄ±nca 500 lira para cezasÄ± verilecek.Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaÅŸ sonunda ve daha sonra da 2 yÄ±lda bir, diÄŸer motorlu taÅŸÄ±tlar ilk bir yaÅŸ sonunda ve daha sonra yÄ±lda bir kez egzoz gazÄ± ölçümü yaptÄ±racak.Sözcü'nün haberine göre egzoz gazÄ± emisyon ölçüm süresi dolmamÄ±ÅŸ olsa bile kaza, deÄŸiÅŸiklik, tadilat ve benzeri nedenlerle taÅŸÄ±t muayenesinin yenilenmesinin zorunlu olduÄŸu durumlarda egzoz gazÄ± emisyon ölçümleri de yenilenecek. YönetmeliÄŸe göre, iÅŸ makineleri, traktörler, iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler, elektrikli ve hibrit elektrikli taÅŸÄ±tlar ile hidrojen yakÄ±tlÄ± taÅŸÄ±tlar, havaalanlarÄ±nda bulunan özel kullanÄ±ma ait plakasÄ±z araçlar ile imal yÄ±lÄ± 1979 ve öncesi olan dizel motorlu taÅŸÄ±tlar egzoz gazÄ± emisyon ölçümüne tabi tutulmayacak.Egzoz gazÄ± emisyon ölçüm sonucu, sÄ±nÄ±r deÄŸerlere uygun çÄ±kmayan taÅŸÄ±t sahibine, ölçüm raporu verilecek. TaÅŸÄ±t sahibi, aracÄ±nÄ±n gerekli bakÄ±m, onarÄ±m ve tamiratÄ±n sonrasÄ±, 30 gün içerisinde egzoz gazÄ± emisyon ölçümünü yeniden yaptÄ±racak.