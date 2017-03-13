EriÄŸin kilosunun fiyatÄ±nÄ± duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Silifke'de hasadÄ± yapÄ±lan eriÄŸin kilosu Ä°stanbul'da 300 liradan alÄ±cÄ± buldu

Mersin'in Silifke Ä°lçesi'nde yÄ±lÄ±n ilk hasadÄ± yapÄ±lan örtü altÄ± erik 100 gramlÄ±k kaselere konularak Ä°stanbul'a gönderildi. Kilosu 300 liradan alÄ±cÄ± bulan erek üreticisinin yüzünü güldürdü.

Silifke Erik Üreticileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali Åžen, Türkiye'nin ilk turfanda eriÄŸinin Silifke'de üretildiÄŸini ifade ederek, "Göksu Vadisi köylerindeki Keben Mahallesi baÅŸta olmak üzere Sabak, BükdeÄŸirmeni, Karakaya, EvkafçiftliÄŸi, KargÄ±cak, Ä°mambekirli, KarahacÄ±lÄ±, Ortaören ile sahile yakÄ±n kesimlerdeki KabasakallÄ±, Atayurt, Atakent ve TaÅŸucu mahallelerinde erik üretimi yapÄ±lÄ±yor. Üreticilerimize ve tüketicilerimize sezonumuz hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Bugün örtü altÄ± erik hasadÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Çiftçilerimizin inÅŸallah yüzü güler ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z istediÄŸi fiyata yer" dedi.

Atakent'te erik seracÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan üretici Meryem Topçu ise, "EmeÄŸimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak çok güzel bir duygu. Çocuk gibi büyütüyoruz, bakÄ±yoruz. Allah tüm üreticilerimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun. Bugün 50-60 kiloluk hasat yaptÄ±k. Sezonumuz hem tüketicilere hem de üreticilere hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" diye konuÅŸtu.