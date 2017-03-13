400 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren ticari iliÅŸkide Hollanda'dan ne alÄ±nÄ±yor ve ne satÄ±lÄ±yor

TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda sÃ¼ren diplomatik krizin yanÄ± sÄ±ra 400 yÄ±llÄ±k ticari iliÅŸkilerinin son yÄ±llarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 2002 yÄ±lÄ±nda 2,4 milyon ticaret hacmi varken 2016 yÄ±lÄ±nda bu rakam 575 milyona ulaÅŸtÄ±.

Son dönemde yaÅŸanan diplomatik krizle birlikte gündeme oturan Türkiye-Hollanda arasÄ±ndaki dÄ±ÅŸ ticaret hacmi 2016 sonu itibariyle 6.6 milyar dolar olarak gerçekleÅŸti. Türk ÅŸirketlerinin 2015 cirosu da 9 milyar dolarÄ± geçti. Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye Hollanda'ya yaklaÅŸÄ±k 3.6 milyar dolarlÄ±k ihracat gerçekleÅŸtirirken, yapÄ±lan ithalat ise 3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Türkiye'nin ihracatÄ±nÄ±n en büyük bölümünü 'EÅŸya taÅŸÄ±maya mahsus motorlu taÅŸÄ±tlar', ithalattaki en büyük kalemini ise demir/çelik döküntü ve hurdalarÄ± oluÅŸturuyor.

TÄ°CARÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER 400 YIL ÖNCESÄ°NE DAYANIYOR

Türklerle HollandalÄ±lar arasÄ±ndaki ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin geçmiÅŸi 400 yÄ±l öncesine, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun daveti üzerine 1612 yÄ±lÄ±nda ilk Hollanda elçisi'nin Ä°stanbul'a gelmesine kadar uzanÄ±yor. 17'nci yüzyÄ±lda OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu Hollanda'ya yün ve pamuk ihraç etmeye baÅŸlarken, Hollanda da buna karÅŸÄ±lÄ±k Ä°stanbul ve Ä°zmir'e pamuklu ve yünlü kumaÅŸ satmÄ±ÅŸtÄ±. 19'uncu yüzyÄ±lda ise Hollanda'ya ihraç ettiÄŸimiz en önemli ürün tütün oldu.Cumhuriyetin ilanÄ±ndan sonra Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin güçlendirilmesi için 1934'te Türk-Hollanda DerneÄŸi kuruldu. Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkiler, Türkiye ekonomisinin 1980'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸa açÄ±lmasÄ±ndan sonra geliÅŸme gösterdi. 1996 yÄ±lÄ±nda AB ile Türkiye arasÄ±nda imzalanan Gümrük BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± ile birlikte diÄŸer Avrupa ülkeleriyle olduÄŸu gibi, Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve bu durum iki ülke arasÄ±ndaki ticaretin artmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

SON YILLARDA TÄ°CARET ARTIÅž GÖSTERDÄ°

Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki ticaret hacmi son yÄ±llarda genel olarak artÄ±ÅŸ trendinde bulunuyor. 2002 yÄ±lÄ±nda iki ülke arasÄ±ndaki ticaret hacmi yaklaÅŸÄ±k 2,4 milyon dolar iken 2011 yÄ±lÄ±nda 3 katÄ±na çÄ±karak rekor kÄ±rdÄ± ve 7,2 milyar dolara kadar yükseldi.2011'den bu yana ise ticaret hacminde ve dÄ±ÅŸ ticaret dengesinde genelde dalgalÄ± bir seyrin hakim olduÄŸu görülüyor. 2003 ve 2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ikili ticaret ülkemiz lehine iken 2009 yÄ±lÄ±ndan sonra 2013 yÄ±lÄ±na kadar aleyhimize döndü. 2013 yÄ±lÄ±nda ise ihracatÄ±n artmasÄ± ve ithalatÄ±n azalmasÄ± ile birlikte Türkiye Hollanda'ya karÅŸÄ± 177 milyon dolarlÄ±k bir dÄ±ÅŸ ticaret fazlasÄ± verdi.2014 yÄ±lÄ±nda Türkiye Hollanda'ya karÅŸÄ± tekrar dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± verirken, 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda ise iki ülke arasÄ±ndaki dÄ±ÅŸ ticarette Türkiye lehine dÄ±ÅŸ ticaret fazlasÄ± gerçekleÅŸti. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatÄ±, ithalatÄ±nÄ± 575 milyon dolar geçti ve ÅŸimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE HOLLANDA'YA OTOMOTÄ°V VE TEKSTÄ°L ÜRÜNLERÄ° Ä°HRAÇ EDÄ°YOR

Ä°ki ülke arasÄ±ndaki ihracat ve ithalata konu ürünlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye'den yapÄ±lan ihracatta otomotiv ve tekstil ürünleri baÅŸÄ± çekerken, ithalat da ise demir çelik ve kimyevi ürünler üst sÄ±ralarda bulunuyor.Türkiye'den Hollanda'ya giden ürünlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ilk sÄ±rada yüzde 9.7 pay ve 346.6 milyon dolarla 'EÅŸya taÅŸÄ±maya mahsus motorlu taÅŸÄ±tlar' bulunuyor. Onu yüzde 5.7 pay ve 211.9 milyon dolarla "Otomobil, steyÅŸÄ±n vagonlar, yarÄ±ÅŸ arabalarÄ±", yüzde 4 pay ve 142.4 milyon dolarla "TiÅŸört, fanila, diÄŸer iç giyim eÅŸyasÄ± (örme)", yüzde 3.7 ve 132.5 milyon dolarla "Petrol yaÄŸlarÄ± ve bitümenli minerallerden elde edilen yaÄŸlar", yüzde 3.3 pay ve 119 milyon dolarla "KadÄ±n/kÄ±z çocuk için takÄ±m, takÄ±m elbise, ceket vs." ihracatÄ± takip etti."BalÄ±k filetolarÄ± ve diÄŸer balÄ±k etleri" ihracatÄ± 96.6 milyon dolarla altÄ±ncÄ± sÄ±rada yer alÄ±rken, "Erkek/erkek çocuk için takÄ±m, takÄ±m elbise, ceket" 94.4 milyon dolarla yedinci, "Yatak çarÅŸafÄ±, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri" 88.1 milyon dolarla sekizinci, dikiÅŸ ipliÄŸi hariç sentetik lif ipliÄŸi 78.7 milyon dolarla dokuz ve "Kazak, süveter, hÄ±rka, yelek vb. eÅŸya (örme)" ihracatÄ± da 69.1 milyon dolarla 10'uncu sÄ±rada yer aldÄ±.

HOLLANDA'DAN DEMÄ°R/ÇELÄ°K Ä°THAL EDÄ°YORUZ

Türkiye'nin ithalat kalemlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise ilk sÄ±rada yüzde 18 pay ve 544.4 milyon dolarla "Demir/çelik döküntü ve hurdalarÄ±, bunlarÄ±n külçeleri" bulunuyor. Onu yüzde 5.6 pay ve 168.2 milyon dolarla "Poliasetaller, diÄŸer polieterler, epoksit-alkid reçineler", yüzde 5.1 payla ve 152.4 milyon dolarla "Petrol yaÄŸlarÄ± ve bitümenli minerallerden elde edilen yaÄŸlar", yüzde 4.5 pay ve 134.9 milyon dolarla traktör ithalatÄ± ve yüzde 3.1 pay ve 93.7 milyon dolarla "Tarifenin baÅŸka yerinde yer almayan gÄ±da müstahzarlarÄ±" takip ediyor.

960 BÄ°N HOLLANDALI TURÄ°ST GELMÄ°ÅžTÄ°

Hollanda hükümeti ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerginlik, ticari iliÅŸkiler dÄ±ÅŸÄ±nda turizm sektörünü de etkileyecek gibi gözüküyor. 2014 yÄ±lÄ±nda Hollanda'dan gelen turist 1.303.730 kiÅŸi iken bu sayÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda 1.232.487 kiÅŸiye düÅŸtü ve son olarak 2016 yÄ±lÄ±nda 906.336 Hollanda vatandaÅŸÄ± Türkiye'ye turist olarak giriÅŸ yaptÄ±. Bu rakamlarÄ± Türkiye'den Hollanda'ya giden vatandaÅŸlar bazÄ±nda bakacak olur isek; 2014 yÄ±lÄ±nda 31.777 kiÅŸi, 2015 yÄ±lÄ±nda 94.441 kiÅŸi ve 2016 yÄ±lÄ±nda 87.792 kiÅŸi olarak rakamsal veriler söyleyebiliriz.