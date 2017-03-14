Ä°ÅŸ gÃ¼vencesi kapsamÄ±nda olmayan Ã§alÄ±ÅŸanlara mÃ¼jde tazminat hakkÄ± getirildi

HÃ¼kÃ¼met iÅŸ gÃ¼vencesi olmayan Ã§alÄ±ÅŸanlara ihbar ve kÄ±dem tazminatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ niyet tazminatÄ± alabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olmayan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n geçerli bir sebep olmaksÄ±zÄ±n iÅŸverence iÅŸ sözleÅŸmeleri feshedilirse iÅŸe iade davasÄ± açma hakkÄ± bulunmuyor. Ama iÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olmayanlarÄ±n ekstra bir tazminat hakkÄ± bulunuyor. Ä°hbar ve kÄ±dem tazminatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir de kötü niyet tazminatÄ± alabilirler. Ä°ÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olan iÅŸçiler kötü niyet tazminatÄ±ndan faydalanamazlar. Kötü niyet tazminat hakkÄ± sadece iÅŸ güvencesi hükümlerinden istifade etmeyen iÅŸçilere tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°ÅžTE DETAYLAR;

1- Ä°ÅŸ güvencesi kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olan iÅŸçinin sözleÅŸmesinin fesih hakkÄ±nÄ±n kötüye kullanÄ±larak sona erdirilmesi halinde iÅŸçiye ödenmesi gereken tazminata kötü niyet tazminatÄ± denir.

2- Kötü niyet tazminatÄ± 4857 sayÄ±lÄ± Yasa'nÄ±n 17. maddesinde yer alan sözleÅŸme fesih bildirim süresinin üç katÄ± alÄ±narak hesaplanÄ±r.

3- Diyelim ki 30 kiÅŸiden az iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸ yerinde 4 yÄ±llÄ±k kÄ±deminiz var. SigortanÄ±zÄ±n eksik yatÄ±rÄ±lmasÄ± veya fazla mesainizin ödenmemesi nedeniyle iÅŸvereni ilgili kurumlara ÅŸikayet veya dava ettiniz. Ya da iÅŸveren aleyhine ÅŸikayette bulunmuÅŸ veya dava açmÄ±ÅŸ bir çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±nÄ±za tanÄ±klÄ±kta bulundunuz. Bu nedenle de iÅŸveren sözleÅŸmenizi derhal feshetti. Böyle bir durumda; -Ä°ÅŸ arama izni verilmediÄŸi için 4 yÄ±llÄ±k kÄ±deminize göre sözleÅŸme fesih bildirimi olan 8 haftalÄ±k ücretiniz tutarÄ±nda ihbar tazminatÄ±na hak kazanÄ±rsÄ±nÄ±z.

24 HAFTALIK ÜCRETÄ°NÄ°ZÄ° ALABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Ä°ÅŸ sözleÅŸmeniz iÅŸvereni ÅŸikayet ettiÄŸiniz veya iÅŸveren aleyhine tanÄ±klÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan dolayÄ± iÅŸverence kötü niyetle feshedildiÄŸi için 8 haftalÄ±k ihbar süresinin üç katÄ± tutarÄ±nda yani 24 haftalÄ±k ücretiniz tutarÄ±nda kötü niyet tazminatÄ± talep hakkÄ±nÄ±z da doÄŸar.Ä°ÅŸ sözleÅŸmeniz haksÄ±z olarak feshedildiÄŸi için 4 aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tutarÄ±nda kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±zÄ±n da ödenmesi gerekmektedir. Ä°ÅŸ mahkemesinde dava açma müddeti 10 yÄ±ldÄ±r. Ä°ÅŸverenin fesih hakkÄ±nÄ± kötüye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat etme yükümlülüÄŸü iÅŸçiye aittir. Tazminat alacaklarÄ±nÄ±za faiz iÅŸlemeye baÅŸlamasÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan hemen sonra, tazminatlarÄ±nÄ±zÄ±n ödenmesini iÅŸverenden noter ihtarnamesi ile talep ediniz.