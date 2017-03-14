NUROL GYOdan Londra tanÄ±tÄ±mÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ emlak yatÄ±rÄ±m kurumlarÄ±ndan Nurol Holdingâ€™in Ä°stanbulâ€™un Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerindeki Ã¼Ã§ yeni projesi Londraâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±. Nurol GYO SatÄ±ÅŸ DirektÃ¶rÃ¼ Serhat GÃ¼ngÃ¶r ve Kurumsal SatÄ±ÅŸ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ender YakÅŸi, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™de konut alanlara verginin 'sÄ±fÄ±r' olduÄŸunu sÃ¶ylediler.

Türkiye’nin gayrimenkul sektörü liderlerinden NUROL GYO (Gayri Menkul ve YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ±), Ä°stanbul’un çeÅŸitli yerlerindeki üç yeni projesini Londra’da tanÄ±ttÄ±.

Londra'nÄ±n West End bölgesindeki Ishtar Restaurant’da düzenlenen tanÄ±tÄ±m gecesinde, kurumun SatÄ±ÅŸ Direktörü Serhat Güngör ile Kurumsal SatÄ±ÅŸ Müdürü Ender YakÅŸi, projelerle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi. Mecidiyeköy’deki, Nurol Tower, Seyrantepe’deki Nurol Life ve GüneÅŸli’deki Nurol Park projelerini, görsel bir sunumla tanÄ±ttÄ±lar.

Çevreye uyumlu, yeÅŸil bina olarak tasarlanan ve tüm en son teknik özelliklere uygun yapÄ±lan üç projenin, kÄ±sa süre içinde teslim edileceÄŸini kaydeden Serhat Güngör ve Ender YakÅŸi, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Türkler'in, emlak alÄ±mÄ±nda vergilerinin sÄ±fÄ±r olduÄŸunu ve bunun Resmi Gazete’de yayÄ±nlanarak, yürürlüÄŸe girdiÄŸini de eklediler.

Sunumu yapan Ender YakÅŸi, Nurol Holding’in 51 yÄ±l önce Nurettin, Erol ve OÄŸuz ÇarmÄ±klÄ± kardeÅŸler tarafÄ±ndan kurulduÄŸunu, 3 kÄ±tada 16 ülkede, 12 farklÄ± sektörde, 40’Ä±n üzerinde ÅŸirket ve 20 binden fazla çalÄ±ÅŸanÄ± ile Türkiye’nin en köklü kurumlarÄ±ndan biri olduÄŸunu söyledi. Ä°stanbul’da tamamlanmak üzere bulunan projelerin tamamen yeÅŸil bina anlayÄ±ÅŸÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SatÄ±ÅŸ Direktörü Serhat Güngör ise ulaÅŸÄ±m açÄ±sÄ±ndan üç yapÄ±nÄ±n da en uygun konumda bulunduÄŸunu, hepsinin metro duraklarÄ±na ve ana yollara çok yakÄ±n olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. BinalarÄ±n ofis, home office olarak hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±na uygun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydeden Serhat Güngör ve Ender YakÅŸi, tüm projelerinin servis ve bakÄ±m hizmetlerinin dünyaca ünlü Alman RGM FirmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Ishtar’daki tanÄ±tÄ±m gecesine katÄ±lan çok sayÄ±daki konuk, binalarla ilgili soru sorarak, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi aldÄ±.