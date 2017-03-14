GSS borcu iÃ§in baÅŸvuruda bulunanlarÄ±n 1 Nisan'dan itibaren borÃ§larÄ± silinecek

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'ndan Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, 1 Nisan'dan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kanunla birlikte borÃ§larÄ±n tÃ¼m gecikme zamlarÄ±nÄ±n silineceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Sosyal Güvenlik Kurumu BaÅŸkanÄ± Mehmet Selim BaÄŸlÄ±, Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± (GSS) hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. SGK BaÅŸkanÄ± BaÄŸlÄ±, yeni düzenlemenin neler getireceÄŸine iliÅŸkin, 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan Kanunun 1 Nisan'da yürürlüÄŸe gireceÄŸini hatÄ±rlatarak, 10 milyonu aÅŸkÄ±n vatandaÅŸÄ±n 10 yÄ±l boyunca sistem hakkÄ±nda dile getirdikleri, problem olarak gördükleri ve tespit edilen bütün sorunlarÄ±n yeni düzenlemede çözüme kavuÅŸturulacaÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

"PRÄ°M ORANI YÜZDE 12'DEN YÜZDE 3'E Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°"

Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±'nÄ±n önceki sisteminin çeÅŸitli kademelerden oluÅŸtuÄŸunu, herhangi bir sigorta koluna dahil olmayan ve gelir tespit yapmayan vatandaÅŸlarÄ±n sisteme otomatikman dahil edildiÄŸini ifade eden BaÄŸlÄ±, geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlarÄ±n ise eski sistemde yeÅŸil kartlÄ± denilen statüde saÄŸlÄ±k hizmetlerinden faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Yeni düzenleme de sistemi basitleÅŸtirdiklerini belirten BaÅŸkan BaÄŸlÄ±, "Prim oranÄ±nÄ± yüzde 12'den yüzde 3'e indirdik. Re'sen tescil yapÄ±yoruz. VatandaÅŸlara diyoruz ki, 53,33 lira ödemek ÅŸartÄ±yla sizi Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± kapsamÄ±na dahil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±na saÄŸlanan bütün Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± imkânlarÄ±na sahipsiniz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BORÇLARIN TAMAMINI 53,33 LÄ°RA ÜZERÄ°NDEN HESAPLIYORUZ"

BaÅŸkan BaÄŸlÄ±, geçmiÅŸte oluÅŸan borçlarla ilgili de ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "Sistemin en önemli avantajlarÄ±ndan birisinin bu borcu düzeltmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle sistemden dolayÄ± oluÅŸmuÅŸ borçlarÄ±n bütün gecikme zamlarÄ± otomatikman siliniyor. BorçlarÄ±n tamamÄ±nÄ± 53,33 lira üzerinden hesaplÄ±yoruz. Borcu geriye dönük bu ÅŸekilde hesaplÄ±yoruz. Borcunuzu güncelledik, gecikme faizini sildik ana borçta yüzde 3'e göre hesaplandÄ±. Ä°sterseniz bunu 12 ay olarak taksitlendirebilirsiniz. Bunun altÄ±nÄ± özellikle çiziyorum, herkesten 53 lira ücret almÄ±yoruz. O 53 liralÄ±k ücret, bütün aileyi kapsamaktadÄ±r. Genel SaÄŸlÄ±k sigortasÄ± kapsamÄ±na alÄ±nan kiÅŸiler, üniversite hastaneleri, en pahalÄ± ilaçlar olmak üzere, yurt dÄ±ÅŸÄ± tedavileri dahil vatandaÅŸ sistemin her imkanÄ±ndan yararlanabilir."