PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± benzine 8 kuruÅŸ indirim geldi

Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼nden itibaren benzinin litresine 8 kuruÅŸluk bir indirim geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Petrol Ürünleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± (PÜÄ°S) benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geçerli olmak üzere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ±, 5,17 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,21'den 5,12 liraya, Ä°zmir'de 5,24'den 5,15 liraya düÅŸecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösterebiliyor.