Ana Sayfa | EKONOMÄ° 14/03/2017 15:01

PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± benzine 8 kuruÅŸ indirim geldi


Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼nden itibaren benzinin litresine 8 kuruÅŸluk bir indirim geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Petrol Ürünleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± (PÜÄ°S) benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geçerli olmak üzere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ±, 5,17 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,21'den 5,12 liraya, Ä°zmir'de 5,24'den 5,15 liraya düÅŸecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösterebiliyor.

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GSS borcu iÃ§in baÅŸvuruda bulunanlarÄ±n 1 Nisan'dan itibaren borÃ§larÄ± silinecek

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'ndan Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, 1 Nisan'dan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kanunla birlikte borÃ§larÄ±n tÃ¼m gecikme zamlarÄ±nÄ±n silineceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ender YakÅŸÄ± ve Serhat GÃ¼ngÃ¶r

NUROL GYOdan Londra tanÄ±tÄ±mÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ emlak yatÄ±rÄ±m kurumlarÄ±ndan Nurol Holdingâ€™in Ä°stanbulâ€™un Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerindeki Ã¼Ã§ yeni projesi Londraâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±. Nurol GYO SatÄ±ÅŸ DirektÃ¶rÃ¼ Serhat GÃ¼ngÃ¶r ve Kurumsal SatÄ±ÅŸ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ender YakÅŸi, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™de konut alanlara verginin 'sÄ±fÄ±r' olduÄŸunu sÃ¶ylediler.


Ä°ÅŸ gÃ¼vencesi kapsamÄ±nda olmayan Ã§alÄ±ÅŸanlara mÃ¼jde tazminat hakkÄ± getirildi

HÃ¼kÃ¼met iÅŸ gÃ¼vencesi olmayan Ã§alÄ±ÅŸanlara ihbar ve kÄ±dem tazminatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ niyet tazminatÄ± alabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.