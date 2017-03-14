OrtalÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rkiye KerkÃ¼k'ten gelen petrolÃ¼n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurdu

KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmed Askeri, dÃ¼n geceden bu yana TÃ¼rkiye'den tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerine daÄŸÄ±lan petrol akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'den konuyla ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Kerkük petrolünün Türkiye'ye akÄ±ÅŸÄ±, Türkiye tarafÄ±ndan durduruldu. Rûdaw'a konuÅŸan Kerkük Ä°l Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmed Askeri, "Dün geceden beri Kerkük petrolünün Türkiye'nin Ceyhan refinerisine akÄ±ÅŸÄ± durduruldu ancak sorunun Türkiye tarafÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± söyleniyor" dedi.

"MUHTEMELEN RAFÄ°NERÄ° DOLDU"

Ahmed Askeri, "Durdurulma sebebiyle iliÅŸkin bize herhangi bir bilgi verilmedi. Muhtemelen rafinerinin dolmasÄ±ndan dolayÄ± böyle bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸ" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Kerkük petrolü, boru hattÄ± üzerinden Türkiye'nin Ceyhan rafinerisine ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Oradan da dünya piyasalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.