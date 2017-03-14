Ana Sayfa | EKONOMÄ° 14/03/2017 19:53

OrtalÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rkiye KerkÃ¼k'ten gelen petrolÃ¼n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurdu


KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmed Askeri, dÃ¼n geceden bu yana TÃ¼rkiye'den tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerine daÄŸÄ±lan petrol akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'den konuyla ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Kerkük petrolünün Türkiye'ye akÄ±ÅŸÄ±, Türkiye tarafÄ±ndan durduruldu. Rûdaw'a konuÅŸan Kerkük Ä°l Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmed Askeri, "Dün geceden beri Kerkük petrolünün Türkiye'nin Ceyhan refinerisine akÄ±ÅŸÄ± durduruldu ancak sorunun Türkiye tarafÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± söyleniyor" dedi.

"MUHTEMELEN RAFÄ°NERÄ° DOLDU"

Ahmed Askeri, "Durdurulma sebebiyle iliÅŸkin bize herhangi bir bilgi verilmedi. Muhtemelen rafinerinin dolmasÄ±ndan dolayÄ± böyle bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸ" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Kerkük petrolü, boru hattÄ± üzerinden Türkiye'nin Ceyhan rafinerisine ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Oradan da dünya piyasalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± benzine 8 kuruÅŸ indirim geldi

Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼nden itibaren benzinin litresine 8 kuruÅŸluk bir indirim geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.


GSS borcu iÃ§in baÅŸvuruda bulunanlarÄ±n 1 Nisan'dan itibaren borÃ§larÄ± silinecek

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'ndan Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, 1 Nisan'dan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kanunla birlikte borÃ§larÄ±n tÃ¼m gecikme zamlarÄ±nÄ±n silineceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ender YakÅŸÄ± ve Serhat GÃ¼ngÃ¶r

NUROL GYOdan Londra tanÄ±tÄ±mÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ emlak yatÄ±rÄ±m kurumlarÄ±ndan Nurol Holdingâ€™in Ä°stanbulâ€™un Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerindeki Ã¼Ã§ yeni projesi Londraâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±. Nurol GYO SatÄ±ÅŸ DirektÃ¶rÃ¼ Serhat GÃ¼ngÃ¶r ve Kurumsal SatÄ±ÅŸ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ender YakÅŸi, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™de konut alanlara verginin 'sÄ±fÄ±r' olduÄŸunu sÃ¶ylediler.