Ana Sayfa | EKONOMÄ° 15/03/2017 09:51

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte babaanne projesinden maaÅŸ almaya hak kazananlar


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, "babaanne projesi" adÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼kannelere verilecek maaÅŸÄ± almaya hak kazananlarÄ±n listesini yayÄ±mladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± MüezzinoÄŸlu, "Babaaanne Projesi"nde maaÅŸ almaya hak kazananlarÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°simlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± liste, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mladÄ±. MüezzinoÄŸlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamÄ± büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkÄ± deÄŸildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandÄ±.

Ödül alan listesini görmek için tÄ±klayÄ±nÄ±z 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


OrtalÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rkiye KerkÃ¼k'ten gelen petrolÃ¼n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurdu

KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmed Askeri, dÃ¼n geceden bu yana TÃ¼rkiye'den tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerine daÄŸÄ±lan petrol akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'den konuyla ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.


PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± benzine 8 kuruÅŸ indirim geldi

Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼nden itibaren benzinin litresine 8 kuruÅŸluk bir indirim geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.


GSS borcu iÃ§in baÅŸvuruda bulunanlarÄ±n 1 Nisan'dan itibaren borÃ§larÄ± silinecek

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'ndan Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, 1 Nisan'dan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kanunla birlikte borÃ§larÄ±n tÃ¼m gecikme zamlarÄ±nÄ±n silineceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.