Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte babaanne projesinden maaÅŸ almaya hak kazananlar

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, "babaanne projesi" adÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼kannelere verilecek maaÅŸÄ± almaya hak kazananlarÄ±n listesini yayÄ±mladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± MüezzinoÄŸlu, "Babaaanne Projesi"nde maaÅŸ almaya hak kazananlarÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°simlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± liste, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mladÄ±. MüezzinoÄŸlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamÄ± büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkÄ± deÄŸildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandÄ±.

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