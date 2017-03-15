TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼kseldi

TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re iÅŸsizlik oranÄ± AralÄ±k 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼kseldi

Ä°ÅŸsizlik oranÄ± bu veriyle birlikte 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana en yüksek seviyesine yükselmiÅŸ oldu.

15-25 yaÅŸ arasÄ± iÅŸsizliÄŸe iÅŸaret eden "genç iÅŸsizlik" verisi ise genel iÅŸsizlik oranÄ±na göre daha kötü bir performans sergileyerek 4,8 puan artÄ±ÅŸla yüzde 24'e çÄ±ktÄ±.

Mevsimsel etkilerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ gücü verilerine göre ise sanayi ve inÅŸaat sektöründe istihdam gerileme kaydetti.

Veriye göre sanayide istihdam bir önceki yÄ±la göre 51 bin, inÅŸaat sektöründe istihdam ise 28 bin kiÅŸi azaldÄ±.

Ä°stihdam oranÄ± düÅŸüyor

Ä°stihdam verilerinin önemli göstergelerinden biri, Türkiye'nin genç nüfusundan kaynaklanan artan iÅŸgücü rakamlarÄ± da dikkate alÄ±narak istihdam olanaklarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lÄ±p arttÄ±rÄ±lamamasÄ±.

Ä°ÅŸsizlik artarken, istihdamÄ±n da artmasÄ± iÅŸ gücü piyasasÄ±nda olumlu bir hava olduÄŸunun göstergesi olarak görülüyor.

Bugün açÄ±klanan verilere göre ise stihdam oranÄ± geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,1 seviyesinde kaldÄ±.