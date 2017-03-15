Alman otomotiv devinin tesislerinde arama yapÄ±lÄ±yor

Alman otomotiv ÅŸirketi Audi'nin Ingolstadt'daki merkezi ve Neckersulm'daki tesisinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Audi ÅŸirketinin sözcüsü Toni Melfi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Münih ve Stuttgart savcÄ±lÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan Ingolstadt ve Neckersulm'deki aramalarÄ±n "dizel konusuyla" ilgili olduÄŸunu söyledi.

Melfi, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda savcÄ±lÄ±klarla iÅŸ birliÄŸi içinde olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

SORUÅžTURMA SEBEPLERÄ°...

Münih SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada; ÅŸirkette egzoz emisyon skandalÄ± kapsamÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve uygunsuz reklam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ve kiÅŸiler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Audi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen V6-3.0. litre dizel motorlarÄ± içeren ve ABD pazarÄ±nda 2009-2015'te satÄ±lan toplam 80 bin aracÄ±n soruÅŸturma kapsamÄ±nda olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, ABD'deki emisyon deÄŸerlerini tutturmak için egzoz emisyon deÄŸerlerinin manipüle edildiÄŸinden, teknik düzeneklerin de bu amaçla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenildiÄŸi kaydedildi.