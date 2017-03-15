TÃ¼rk AkÄ±mÄ± hattÄ±yla BatÄ±'yÄ± bitirdi TÃ¼rkiye doÄŸalgazÄ± Rusya'dan bÃ¶yle alacak

Rusya ile yapÄ±lan anlaÅŸmayla yapÄ±lan doÄŸalgaz hattÄ± TÃ¼rk AkÄ±mÄ± ile TÃ¼rkiye'ye doÄŸrudan gaz akÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak. BatÄ± hattÄ± bÃ¶ylelikle kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kalacak.

Rusya, Türk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinin devreye alÄ±nmasÄ±yla Türkiye'ye BatÄ± HattÄ± üzerinden gaz ihracatÄ±nÄ± sonlandÄ±racak. Rus hükümetinin internet sitesinde yayÄ±nlanan Türk AkÄ±mÄ±'na iliÅŸkin hükümetlerarasÄ± anlaÅŸma metninde, BatÄ± HattÄ± ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±ndan saÄŸlanan gaz iletimine, projede ilk hattÄ±n devreye girmesiyle son verileceÄŸi belirtildi.Öngörülen rota deÄŸiÅŸikliÄŸi neticesinde Türkiye'ye yönelik doÄŸalgaz ihracatÄ±nÄ±n etkilenmeyeceÄŸi vurgulanan metinde, Türk AkÄ±mÄ±'nÄ±n devreye girmesiyle Bulgaristan rotasÄ±ndaki ilgili kontratlarÄ±n düzenlenmesi gerektiÄŸi de kaydedildi.

TÜRKÄ°YE'YE 24,7 MÄ°LYAR METREKÜP DOÄžALGAZ Ä°HRAÇ ETMÄ°ÅžTÄ°

Rusya geçen yÄ±l BatÄ± HattÄ± boru hattÄ± sistemi ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ve Mavi AkÄ±m ile de Karadeniz üzerinden Türkiye'ye toplam 24,7 milyar metreküp doÄŸalgaz ihraç etmiÅŸti. Türk AkÄ±mÄ± projesinde deniz kÄ±smÄ± inÅŸaatÄ±na gelecek aylarda baÅŸlanmasÄ±, proje kapsamÄ±nda ilk hattÄ±n 2019 sonunda devreye alÄ±nmasÄ± bekleniyor.