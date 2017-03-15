Son dakika Fed BaÅŸkanÄ± Yellen faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD Merkez BankasÄ± (FED) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Federal AçÄ±k Piyasa Komitesi toplantÄ±sÄ± ardÄ±ndan ABD Merkez BankasÄ± (FED) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen Mart ayÄ± faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Fed'in faiz artÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi gibi 25 baz puan olarak gerçekleÅŸti.

FAÄ°Z ARTIRIMI KAÇ KEZ YAPILACAK?

Hem Fed tutanaklarÄ±nda hem de Yellen’Ä±n Chicago’da yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamalarda faiz artÄ±rÄ±m sinyalini açÄ±kça vermiÅŸti. Piyasalar faizin artacaÄŸÄ± yönünde hemfikirdi. Ancak bu noktada devreye 2017’de kaç kez faiz artÄ±rÄ±mÄ± olabilir sorunu getirdi. Bu sorunun yanÄ±tÄ± da verildi. Fed 2017 yÄ±lÄ±nda 3 kez faiz artÄ±rÄ±mÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

DOLAR NE TEPKÄ° VERDÄ°?

Dolar kuru bugün en düÅŸük 3.7160 ve en yüksek 3.7474 TL’yi gördü. Dolar Fed açÄ±klamasÄ± öncesinde 3.7122 civarÄ±nda seyrederken, 3.70'in altÄ±na indi. ArdÄ±ndan yüzde 1,47 deÄŸer kaybeden dolar 3.6865 seviyesine kadar geriledi.

Euro kuru ise gün içinde en düÅŸük 3.9485 ve en yüksek 3.9819 seviyesini gördü. HaftabaÅŸÄ±nda 4.00 TL'yi aÅŸan euro ise Fed açÄ±klamasÄ±ndan önce 3.9501 seviyesinde seyrederken, euro ise 3,9444'ü gördü.