Kritik karar sonrasÄ± dolardaki son durum ne

Fed BaÅŸkanÄ± Yellen Mart ayÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Dolar, bu kararÄ±n ardÄ±ndan geriledi

Dolar kuru bugün en düÅŸük 3.7160 ve en yüksek 3.7474 TL’yi gördü. Dolar Fed açÄ±klamasÄ± öncesinde 3.7122 civarÄ±nda seyrederken, 3.70'in altÄ±na indi. ArdÄ±ndan yüzde 1,47 deÄŸer kaybeden dolar 3.6865 seviyesine kadar geriledi.

Euro kuru ise gün içinde en düÅŸük 3.9485 ve en yüksek 3.9819 seviyesini gördü. HaftabaÅŸÄ±nda 4.00 TL'yi aÅŸan euro ise Fed açÄ±klamasÄ±ndan önce 3.9501 seviyesinde seyrederken, euro ise 3,9444'ü gördü.