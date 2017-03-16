FlaÅŸ Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± (TCMB) faiz kararÄ±nÄ± duyurdu

ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) TL'yi pozitif etkileyen kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) da geç likidite penceresinde (GLP) 75 baz puan artÄ±ÅŸa gitmesiyle dolar/TL düÅŸüÅŸünü sürdürdü.

Fed'in dün geceki kararÄ±yla 3.72'li seviyelerden 3.67'li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB kararÄ± öncesinde ise 3.6660 seviyesinde iÅŸlem görüyordu.

Dolar/TL TCMB kararÄ± ardÄ±ndan 3.6332'ye kadar geriledikten sonra saat 1422 itibarÄ±yla 3.6465/3.6476 seviyesinde iÅŸlem görüyor.

TCMB geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini 75 baz puan ile beklentilerin altÄ±nda artÄ±rarak yüzde 11.75'e yükseltirken, diÄŸer faizlerde deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±.

PPK'da bir haftalÄ±k repo faizini yüzde 8, faiz koridorunun üst bandÄ± olan gecelik borç verme faizini yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandÄ± olan gecelik borçlanma faizini de yüzde 7.25 seviyesinde sabit tutuldu.

PPK'nÄ±n Karar metninde yer alan ifadeler ÅŸu ÅŸekilde:

"Para PolitikasÄ± Kurulu (Kurul), Merkez BankasÄ± bünyesindeki BankalararasÄ± Para PiyasasÄ± ve Borsa Ä°stanbul Repo–Ters Repo PazarlarÄ±nda uygulanmakta olan faiz oranlarÄ± ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±daki gibi belirlenmesine karar vermiÅŸtir:

a) Gecelik faiz oranlarÄ±: Marjinal fonlama oranÄ± yüzde 9,25, Merkez BankasÄ± borçlanma faiz oranÄ± yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuÅŸtur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ± yüzde 8’de sabit tutulmuÅŸtur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranlarÄ±: Geç Likidite Penceresi uygulamasÄ± çerçevesinde, BankalararasÄ± Para PiyasasÄ±’nda saat 16.00–17.00 arasÄ± gecelik vadede uygulanan Merkez BankasÄ± borçlanma faiz oranÄ± yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranÄ± yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiÅŸtir.

Son dönemde açÄ±klanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediÄŸine iÅŸaret etmektedir. Ä°ç talep göreli olarak daha zayÄ±f seyrederken Avrupa BirliÄŸi ülkelerinin talebindeki artÄ±ÅŸÄ±n ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. AlÄ±nan destekleyici teÅŸvik ve tedbirlerin katkÄ±sÄ±yla iktisadi faaliyetteki Ä±lÄ±mlÄ± toparlanma eÄŸiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapÄ±sal reformlarÄ±n uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artÄ±rabileceÄŸini deÄŸerlendirmektedir.

Son aylarda yaÅŸanan maliyet yönlü geliÅŸmeler ve gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki oynaklÄ±k enflasyonun hÄ±zlÄ± bir yükseliÅŸ göstermesine neden olmuÅŸtur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansÄ±malarÄ± ve iÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki baz etkisi nedeniyle kÄ±sa vadede enflasyondaki belirgin yükseliÅŸin devam edebileceÄŸi öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayÄ± sÄ±nÄ±rlamak amacÄ±yla parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n güçlendirilmesine karar vermiÅŸtir.

Merkez BankasÄ± fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda elindeki bütün araçlarÄ± kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileÅŸme saÄŸlanana kadar para politikasÄ±ndaki sÄ±kÄ± duruÅŸ sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± ve enflasyonu etkileyen diÄŸer unsurlardaki geliÅŸmeler yakÄ±ndan izlenerek ihtiyaç duyulmasÄ± halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labilecektir.

AçÄ±klanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceÄŸe yönelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabileceÄŸi önemle vurgulanmalÄ±dÄ±r."

IÅŸÄ±k FX BaÅŸanalisti Gizmen NalbantlÄ±: "Merkez BankasÄ± geç likidite penceresini 75 baz puan artÄ±rarak %11’e yükselmesi beklenen enflasyon öncesi sÄ±kÄ± duruÅŸu koruyacaÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Üst bantta deÄŸiÅŸiklik yapmayan Merkez BankasÄ±, enflasyondaki yükseliÅŸin geçici olduÄŸunu düÅŸünüyor.

Son dönemde üst bant olarak kullanÄ±lan geç likidite penceresinde yapÄ±lan 75 baz puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile birlikte aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± fonlama maliyeti %10.80’den %11.50’ye yükselecek. Bu seviye %11’in üzerine çÄ±kacak enflasyonu karÅŸÄ±layacak düzeyde.

Merkez BankasÄ±’nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar son derece rasyonel. FED'in neden olduÄŸu iyimserliÄŸe aldanÄ±p toplantÄ±yÄ± pas geçmeyen TCMB, kurda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir düÅŸüÅŸ elde etmek için iyi bir fÄ±rsat elde etti. AyrÄ±ca bu karar son dönemde azalan volatiliteyi daha da aÅŸaÄŸÄ± itecek.

Genel olarak piyasa açÄ±sÄ±ndan olumlu karÅŸÄ±lanan karar sonrasÄ± kurdaki geri çekilme eÄŸilimi devam edebilir. KÄ±sa vadede 3.67-3.69 bölgesinin altÄ±nda satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ± devam edebilir. 3.63 ve 3.60 önemli destekler."

POLÄ°TÄ°KA FAÄ°ZÄ°NÄ° SABÄ°T TUTMUÅžTU

PPK toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilki 24 Ocak’ta yapÄ±ldÄ±. Bu toplantÄ±da faiz koridorunun üst bandÄ± olan marjinal fonlama oranÄ± yüzde 8.5’dan yüzde 9.25’e çÄ±karÄ±ldÄ±. Faiz koridorunun alt bandÄ± yüzde 7.25’de, politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ± da yüzde 8’de sabit tutuldu. 10 Ocak’tan itibaren attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla bankalarÄ± yönlendirdiÄŸi geç likidite penceresi borç verme faiz oranÄ±nda da 100 baz puan artÄ±ÅŸ yaptÄ± ve yüzde 10’dan 11’e çÄ±kardÄ±.