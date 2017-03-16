Ana Sayfa | EKONOMÄ° 16/03/2017 14:45

Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ±na dolarÄ±n tepkisi ne oldu

dolar

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ne tepki verdi

Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3,69 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru 3,64'ün altÄ±nÄ± test etti.Merkez BankasÄ±, TL'nin baskÄ± altÄ±na girdiÄŸi günlerde haftalÄ±k repo ihalesi açmayarak, bankalarÄ±n fonlama ihtiyacÄ±nÄ± faizlerin daha yüksek olduÄŸu gecelik piyasa ve geç likidite penceresi üzerinden karÅŸÄ±lamalarÄ±nÄ± istiyor.Politika faizinde artÄ±ÅŸ yerine diÄŸer faizlerde artÄ±ÅŸa gidilmesi, Merkez BankasÄ±'nÄ±n önümüzdeki dönemde günlük bazda likidite sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±na gitme ihtimalini artÄ±rÄ±yor.

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Merkez BankasÄ±

FlaÅŸ Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± (TCMB) faiz kararÄ±nÄ± duyurdu

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Kritik karar sonrasÄ± dolardaki son durum ne

Fed BaÅŸkanÄ± Yellen Mart ayÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Dolar, bu kararÄ±n ardÄ±ndan geriledi

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Son dakika Fed BaÅŸkanÄ± Yellen faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD Merkez BankasÄ± (FED) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±