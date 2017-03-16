BattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye pazarÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸti tÃ¼m maÄŸazalarÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak

BorÃ§larÄ±ndan dolayÄ± pazardan Ã§ekilen ev Ã¼rÃ¼nleri perakende zinciri Esse, tedarikÃ§i iÅŸbirlikÃ§ileriyle yeniden maÄŸazalarÄ±nÄ± aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor.

Piyasaya olan borçlarÄ±ndan dolayÄ± kapanan ev ürünleri perakende zinciri Esse, tedarikçilerin iÅŸbirlikleri ile Batu-Esse adÄ±yla yeniden hayata geçirileceÄŸi düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla açÄ±klandÄ±. Batu-Esse adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± yapan Batu Holding AvukatÄ± Serbülent Baykara, 60 bin kiÅŸinin üzerinde istihdam saÄŸlayan bir kurumsal yapÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da yeniden inÅŸa edilmesi Türkiye ekonomisi, maÄŸdur konumundaki çalÄ±ÅŸanlar ve tedarikçiler için son derece önemli olduÄŸunu söyledi.Batu YatÄ±rÄ±m Holding olarak daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olan bu organizasyonu yeniden toparlamak ve hayata geçirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Baykara, "Bu süreçte altyapÄ± ve organizasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda bizden katkÄ±larÄ±nÄ± eksik etmeyen ve bizi cesaretlendiren baÅŸta tedarikçiler olmak üzere, kira bedelleri ödenmeyen AVM'ler, eski organizasyon çalÄ±ÅŸanlarÄ± herkese teÅŸekkür ederiz. AmacÄ±mÄ±z sadece iÅŸkolunu yeniden canlandÄ±rmak deÄŸil deÄŸil orta vadede dünyaya açmak ve bir dünya markasÄ± haline gelmektir" dedi.

"TÜM SORUMLULUÄžU ÜSTLENÄ°YORUZ"

Kendi sektörünün yüzde 35'lik kÄ±smÄ±nda lider olan Esse markasÄ± için tedarikçi, çalÄ±ÅŸan, bayi ve nihayetinde müÅŸterilerin ciddi maÄŸduriyetler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Baykara, "Batu YatÄ±rÄ±m A.Åž. ve yapÄ±lanma sürecinde iÅŸbirliÄŸinde olduÄŸumuz OrtadoÄŸu finans YatÄ±rÄ±m Holding'in katÄ±lÄ±mlarÄ± ile bu kapsamlÄ± yapÄ±landÄ±rma iÅŸleminde varlÄ±k yönetimleri prensiplerinden farklÄ± olarak iÅŸletmenin bütün unsurlarÄ± ile yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, bunun sonucunda milli bir üretim ve istihdam seferberliÄŸi gayreti ile bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n tüm zorluklarÄ±na raÄŸmen bütün sorumluluÄŸu üstleniyoruz" açÄ±klamalarÄ±nda bulundu.

"300 SATIÅž NOKTASI VE BÄ°N 750 PERSONELE ULAÅžMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Hedef büyüttüklerini söyleyen Baykara, "Bu yenilenmenin iÅŸareti olarak Batu-Esse adÄ± altÄ±nda bir yenilenme ve 207 satÄ±ÅŸ noktasÄ±ndan 300 satÄ±ÅŸ noktasÄ±na geniÅŸleme ve büyüme hedefi ile bin 750 personel ve toplam 7 bin 500 kiÅŸiye ulaÅŸan tedarikçi çalÄ±ÅŸanÄ±ndan oluÅŸan ciddi büyüklükte ekonomik canlanmanÄ±n temellerini atmak ve bunun sürekliliÄŸini saÄŸlamak istiyoruz" dedi.Baykara, "Bu çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± geniÅŸ bir iÅŸbirliÄŸimizin ilk adÄ±mlarÄ± olarak yapÄ±landÄ±rma sürecinde partner kuruluÅŸumuz OrtadoÄŸu finans YatÄ±rÄ±m Holding'in katkÄ±larÄ± ile oluÅŸumumuza ait 8 büyük otelin bünyesinde Delux maÄŸazalarÄ±n açÄ±lmasÄ± ve ayrÄ±ca 160 bin devre tatil modeline ihtiyaç duyulan mutfak ve ev aletleri için konseptimize uygun çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bu kapsamda yeni pazarlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandÄ±.