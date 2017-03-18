Moody's merakla beklenen TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Moody's yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamada, not görünümü düÅŸürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aÅŸÄ±nma, büyüme görünümündeki zayÄ±flama, bütçe ve dÄ±ÅŸ finansmana yönelik artan baskÄ±lar ve Türkiye'nin sonuç olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kredi ÅŸoku riskindeki artÄ±ÅŸtan dolayÄ± gerçekleÅŸtiÄŸini kaydetti.

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu, Türkiye'ye iliÅŸkin not görünümünün duraÄŸandan negatife çekilmesine gerekçe olarak Eylül ayÄ±ndan bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dÄ±ÅŸ baskÄ±larÄ±n maddi olarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.