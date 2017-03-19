ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± bakÄ±n hangi mesleklere yÄ±pranma payÄ± getiriliyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya gÃ¶re, baÅŸta saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar olmak Ã¼zere birÃ§ok meslekte Ã§alÄ±ÅŸanlara 5 yÄ±la 1 yÄ±l yÄ±pranma payÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Özel sektörde tehlikeli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlar için fiili hizmet zammÄ± uygulanÄ±yor. Buna göre çalÄ±ÅŸanlar mesleklerine göre yÄ±lda 90 güne kadar daha fazla prim kazanÄ±yor. Bu sayede 20 yÄ±l çalÄ±ÅŸan bir sigortalÄ± 25 yÄ±l çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ gibi oluyor ve emeklilik hesabÄ± buna göre yapÄ±lÄ±yor. Fiili hizmet zammÄ± süresince çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸe giriÅŸ tarihi geri çekiliyor. Bu da hem prim hem de yaÅŸ avantajÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu sistemin ÅŸimdi kamuda çalÄ±ÅŸanlar için de uygulanacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

"ÇALIÅžMALAR YAPILIYOR"

BaÅŸta saÄŸlÄ±kçÄ±lar olmak üzere birçok meslektekiler için yÄ±pranma sisteminin uygulanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Özellikle öÄŸretmenler de bu sistemin kendileri için uygulanmasÄ±nÄ± istiyorlardÄ±. Takvim'in haberine göre, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, kamu görevlilerine yÄ±pranma payÄ± hakkÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bakan MüezzinoÄŸlu, "Kurum bünyesinde oluÅŸturulan komisyon tarafÄ±ndan kamu görevlilerinden kimlerin hangi ÅŸartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± hususu yeniden deÄŸerlendirilmektedir" dedi. TÄ±p BayramÄ± ProgramÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na müjdeyi vermiÅŸti. ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: "5 yÄ±la 1 yÄ±l yÄ±pranma payÄ± olarak, bir sözüm vardÄ±. Ä°nÅŸallah 16 Nisan'dan hemen sonra biz bu düzenlemeyi yapmak suretiyle yÄ±pranma konusunu süratle çözeceÄŸiz. Konuyu bizzat takip edeceÄŸim.".