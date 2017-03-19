Ana Sayfa | EKONOMÄ° 19/03/2017 11:33

Mehmet ÅžimÅŸek Zorunlu trafik sigortasÄ± primleri makul fiyatlara dÃ¼ÅŸmeli dedi


BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, zorunlu trafik sigortasÄ± primlerinin makul tutarlara dÃ¼ÅŸmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, zorunlu trafik sigortasÄ± primleriyle ilgili konuÅŸtu. ÅžimÅŸek, "Böylece otomobillerin zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. TrafiÄŸe yeni çÄ±kacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'Ä± bulacak" dedi. Zorunlu trafik sigortasÄ± primlerine iliÅŸkin, deÄŸerlendirmede bulunan ÅžimÅŸek, serbest piyasa koÅŸullarÄ±nda belirlenen primlerin hem vatandaÅŸlar hem de sigorta sektörü için makul tutarlarda olmasÄ±nÄ±n önemine iÅŸaret etti. Poliçe tanzimi esnasÄ±nda teminat kapsamÄ±na girmeyen bazÄ± risklerin yargÄ± kararlarÄ± ile kapsama dahil edilmesiyle son yÄ±llarda trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin sektör tarafÄ±ndan ödenen maddi ve bedeni tazminat tutarlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÅžimÅŸek, bunun da primlerdeki yükseliÅŸi kaçÄ±nÄ±lmaz hale getirdiÄŸini ifade etti.

ORTALAMA Ä°NDÄ°RÄ°M YÜZDE 30'U BULACAK

Yeni uygulama ile her bir araç grubu için azami prim tutarlarÄ±nÄ±n yeniden belirleneceÄŸini bildiren ÅžimÅŸek, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: "Tavan fiyat uygulamasÄ± ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarÄ±na göre indirim, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaÅŸÄ±k yüzde 28, en düÅŸük riskli araç gruplarÄ±nda ise yüzde 26 olacak. TrafiÄŸe yeni çÄ±kacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'Ä± bulacak. Bu ÅŸekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak."

 

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