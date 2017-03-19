TÃ¼rkiye kendi fÃ¼ze sistemini geliÅŸtirecek

Rusya ile S-400'ler iÃ§in anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin kendi savunma sistemi iÃ§in geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Mehmet Acet'in sunduÄŸu BaÅŸkent Kulisi ProgramÄ±nda gündeme dair deÄŸerlendirmelerde bulundu. S-400'ler için Rusya ile nihai görüÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bakan IÅŸÄ±k, Türkiye'nin kendi füze ve hava savunma sistemini yapmak için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ÅŸte o konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ±

"DÜNYA BÜYÜK YARIÅžA GÄ°RMÄ°ÅžKEN BÄ°Z DEDEDEN KALMA ARABAYLA DEVAM EDEMEYÄ°Z"

"(Mevcut Anayasaya iliÅŸkin) Türkiye'de her ÅŸey durdu, biz mahvolduk gibi bir durumumuz yok. Ama ÅŸöyle bir durum var diyelim ki Türkiye'nin hÄ±zÄ± saatte 30 km, diÄŸer ülkelerin hÄ±zÄ± saatte 70 km. Biz durumda her saniye daha da geride kalÄ±yoruz. Araba çalÄ±ÅŸÄ±yor demek yetmiyor, rakiplerin seni geçiyor, bu baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lamaz. Bu sistem çok fazla fren mekanizmasÄ± olan bir sistem. Sistem hÄ±z almak için enerji üreten bir sistem deÄŸil. Bu kadar riskli bir coÄŸrafyada sizin hÄ±zlÄ± karar alÄ±p uygulama mekanizmanÄ±z yoksa çok aÄŸÄ±r bedeller ödersiniz. Ä°stikrarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± dönemlerde Türkiye'nin neler kaybettiÄŸini biliyoruz. Bu arabanÄ±n hÄ±zÄ± 20 km, bize en az 90 km hÄ±zla gidecek bir araba lazÄ±m. Temel fark burada. Dünya büyük bir yarÄ±ÅŸa girmiÅŸken ben dedemden kalan yavaÅŸ araba ile yola devam ederim diyemezsiniz.

"NATO'YA ENTEGRE EDÄ°LMEYECEK"

Bu bizim ihtiyacÄ±mÄ±z, bunu karÅŸÄ±lamak için bir çok çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. S 400'ler konusunda nihai görüÅŸmeler yapÄ±lÄ±yor. Olumlu olursa imzalar atÄ±lacak. NATO ya Türkiye'nin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak ya Türkiye'yi bu konuda eleÅŸtirmeyecek. Biz bu sistemi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda biz NATO'ya entegre etmeyeceÄŸiz, kendi milli sistemimiz olarak kullanacaÄŸÄ±z.

"TÜRKÄ°YE KENDÄ° FÜZE SÄ°STEMÄ°NÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RECEK"

NATO hiç bir zaman kendi silahÄ± olmayan sistemlerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istemez. Bizim burada hedefimiz bu konuda kendi sistemimizi gerçekleÅŸtirmek. Türkiye ÅŸu anda kendi füze ve savunma sistemini geliÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Uzun menzilli füze ve hava sistemimize sahip olmak için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor, yerli ve milli olacak. Bunun için 5-7 yÄ±llÄ±k bir süreç düÅŸünüyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor"