Kamuda yÄ±pranma payÄ± hangi meslekleri kapsÄ±yor

Kamuda erken emeklilik iÃ§in yÄ±pranma payÄ±ndan yararlanacak mesleklerin hangileri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Kamuda erken emeklilik imkanÄ± tanÄ±nan mesleklerin kapsamÄ± geniÅŸletiliyor. Hangi kamu görevlilerinin hangi ÅŸartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammÄ±ndan (yÄ±pranma payÄ±) yararlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusu yeniden deÄŸerlendiriliyor.

ÇALIÅžMA BAÅžLATILDI

Takvim'in haberine göre; çalÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸma tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, hangi hizmet kollarÄ±nda ve kimlere ne ÅŸekilde yÄ±pranma payÄ± verileceÄŸine yönelik ön metinler oluÅŸturulacak. ÇalÄ±ÅŸma sonucunda hazÄ±rlanacak rapor, yasa tasarÄ±sÄ± haline getirilerek Meclis'e sunulacak. ÇalÄ±ÅŸmayla erken emeklilik imkanÄ± verilecek meslekler arasÄ±nda baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± çekiyor. Erken emeklilik bekleyenler arasÄ±nda saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra öÄŸretmenler, postacÄ±lar, itfaiyeciler, mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve kimyacÄ±lar da yer alÄ±yor.