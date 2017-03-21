Ana Sayfa | EKONOMÄ° 21/03/2017 20:32

Kamuda yÄ±pranma payÄ± hangi meslekleri kapsÄ±yor

yÄ±pranma payÄ± olan meslekler

Kamuda erken emeklilik iÃ§in yÄ±pranma payÄ±ndan yararlanacak mesleklerin hangileri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Kamuda erken emeklilik imkanÄ± tanÄ±nan mesleklerin kapsamÄ± geniÅŸletiliyor. Hangi kamu görevlilerinin hangi ÅŸartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammÄ±ndan (yÄ±pranma payÄ±) yararlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusu yeniden deÄŸerlendiriliyor.

ÇALIÅžMA BAÅžLATILDI

Takvim'in haberine göre; çalÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸma tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, hangi hizmet kollarÄ±nda ve kimlere ne ÅŸekilde yÄ±pranma payÄ± verileceÄŸine yönelik ön metinler oluÅŸturulacak. ÇalÄ±ÅŸma sonucunda hazÄ±rlanacak rapor, yasa tasarÄ±sÄ± haline getirilerek Meclis'e sunulacak. ÇalÄ±ÅŸmayla erken emeklilik imkanÄ± verilecek meslekler arasÄ±nda baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± çekiyor. Erken emeklilik bekleyenler arasÄ±nda saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra öÄŸretmenler, postacÄ±lar, itfaiyeciler, mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve kimyacÄ±lar da yer alÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

dolar ve euro

Dolar ve Euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, 21 Mart 2017

Serbest piyasada dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? 21 Mart tarihinde dolar ve euro da son durum ne? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

euro ve dolar

Dolar ve Euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, 20 Mart 2017

Serbest piyada dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, Dolar ve Euro'nun son gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ nedir? Detaylar haberimizde


TÃ¼rkiye kendi fÃ¼ze sistemini geliÅŸtirecek

Rusya ile S-400'ler iÃ§in anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin kendi savunma sistemi iÃ§in geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.