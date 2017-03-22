30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde hizmet yapan memurlara emekli ikramiyesi Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde kamuda gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ memurlarÄ±n banka hesaplarÄ±na emekli ikramiyesinin yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 Ocak 2017 tarihinde, ilgili kanununda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle 7 Ocak 2015 tarihinden önce aylÄ±k baÄŸlanan memurlara 30 yÄ±lÄ±n üzerindeki hizmetleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da emekli ikramiyesi ödenmesinin önünün açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. 30 yÄ±l üzeri hizmetleri için yapÄ±lan ikramiye ödemeleri emeklilerin bankalardaki hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±.

MAAÅž HESABINA YATIRILDI

SGK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kamuda memur olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yÄ±l üzerinden hesaplandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi 27 Ocak 2017 tarihinden önce ve 17 Mart 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n incelenmesi sonucu; 30 yÄ±l üzeri hizmetleri için yapÄ±lan ikramiye ödemeleri emeklilerin bankalardaki hesaplarÄ±na gönderildi. Emekli ve hak sahipleri, emekli ikramiyesi ödemelerini 21 Mart 2017 tarihinden itibaren maaÅŸlarÄ±nÄ± almakta olduklarÄ± banka ÅŸubelerindeki hesaplarÄ±ndan tahsil edebileceklerdir" denildi. SGK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klama, ÅŸöyle sürdürüldü:

BAÅžVURUDA BULUNANLARIN TEKRARDAN BAÅžVURMASINA GEREK YOK

"Bu kapsamda olan ve açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davanÄ±n hangi aÅŸamada olduÄŸu veya sigortalÄ± hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yÄ±ldan fazla olanlarÄ±n sigortalÄ± hizmet sürelerinin tetkiki, gibi nedenlerle iÅŸlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarÄ±na göre ödemeler yapÄ±lmaya devam edecektir. Bu nedenle de baÅŸvuruda bulunmuÅŸ olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrÄ±ca bir talepte bulunmalarÄ±na gerek bulunmamaktadÄ±r. Emekli olunduÄŸu tarihte geçerli olan katsayÄ±lara göre 1 tam yÄ±l için hesaplanan emekli ikramiyesi tutarÄ± ekli tabloda gösterilmiÅŸtir. Ancak, her tam hizmet yÄ±lÄ± için ödenecek ikramiye tutarÄ±nÄ±n bir yÄ±llÄ±k tutarÄ± 50 Türk lirasÄ±nÄ±n, ödenecek toplam ikramiye tutarÄ± ise 100 Türk lirasÄ±nÄ±n altÄ±nda olamayacak ÅŸekilde emekli ikramiyeleri ödenecektir.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Buna göre, 1994 yÄ±lÄ± Mart ayÄ± içerisinde emekli olan ve 37 yÄ±l 9 aylÄ±k hizmeti üzerinden emekli aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanan bir ÅŸube müdürüne (7) tam hizmet yÄ±lÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduÄŸu tarihteki katsayÄ±lara göre 70,77 TL (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yÄ±lÄ±na ödenecek ikramiye 50 TL'den az olmayacaÄŸÄ±ndan emeklimize ödenecek ikramiye tutarÄ± 350 TL olacaktÄ±r. DiÄŸer taraftan, 2006 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ±nda emekli aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanan aynÄ± durumdaki emeklimize ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045,31 x 7) tutarÄ±nda olacaktÄ±r. Ä°kramiye tutarÄ±nÄ±n üst sÄ±nÄ±rÄ± 7 bin 500 lira olarak belirlenmiÅŸ olup, 7 bin 500 Türk LirasÄ± üzerindeki tutar ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018 yÄ±lÄ± Mart ayÄ± içerisinde ödenecektir. Emekli ve hak sahipleri, ödeme bilgileri ile ikramiyeye esas alÄ±nan hizmet bilgilerini www.turkiye.gov.tr adresinden öÄŸrenebileceklerdir"