Oteller doldu taÅŸtÄ± PalandÃ¶ken'e turist akÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±

Nevruz tatilini fÄ±rsat bilen Ä°ranlÄ±lar, PalandÃ¶ken'e gitmesi Ã¼zerine oteller yÃ¼zde 100 doluluÄŸa ulaÅŸtÄ±.

Ä°ranlÄ± turistlerin iki haftalÄ±k Nevruz tatili için Paladöken Kayak Merkezi'ne akÄ±n etmesi üzerine, otellerde doluluk oranÄ± yüzde 100'e ulaÅŸtÄ±. Kayak Merkezindeki oteller de Nevruz turizmi nedeniyle Ä°ranlÄ± turistler için özel eÄŸlence programlarÄ± ve etkinlikler hazÄ±rladÄ±. ÇoÄŸunluÄŸu gençlerden oluÅŸan Ä°ranlÄ± turistler, gündüz kayak yapÄ±p, geceleri de discoda eÄŸlenerek, bayramÄ±n keyfini çÄ±karÄ±yor.

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Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da Nevruz BayramÄ± tatili nedeniyle Palandöken'e gelen Ä°ranlÄ± gençler, gönüllerince eÄŸleniyor. Türkiye'ye karayolu ile gelen Ä°ranlÄ± turistler, Palandöken'deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klarla devam ettiÄŸi Palandöken'de baharÄ±n geliÅŸini kutlayan Ä°ranlÄ± gençler, gündüz kayak ve snowboard yapÄ±yor. BazÄ±larÄ± gece kayaÄŸÄ± olanaÄŸÄ±ndan yararlanÄ±rken, bazÄ±larÄ± da otellerin diskolarÄ±nda sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸleniyor. Türkiye'nin yaz ve kÄ±ÅŸ turizm cenneti olduÄŸunu belirten Ä°ranlÄ± tur rehberi Hamed Samedian, "21 Mart, bütün varlÄ±klar için uyanÄ±ÅŸ, diriliÅŸ ve yaradÄ±lÄ±ÅŸ günü olarak kabul edilir. Nevruz BayramÄ± tatili nedeniyle ülkemize yakÄ±n olan Palandöken'e geldik. Burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduÄŸu için yabancÄ±lÄ±k çekmiyoruz. MuhteÅŸem bir tatil yaÅŸÄ±yoruz. Nevruz Bayram'Ä±nÄ±n tüm Ä°slam alemine hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz" diye konuÅŸtu.