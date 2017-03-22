Pegasus HavayollarÄ±'ndan Mehmet Nane, SÄ±rada Ä°srail yasaÄŸÄ± var

Pegasus HavayollarÄ± CEOâ€™su Mehmet Nane Amerika ve Ä°ngiltereâ€™ye Ä°stanbulâ€™dan direkt uÃ§uÅŸlarda uygulanan yasaÄŸÄ± yorumlarken, Bu akÅŸam Ä°srail yasaÄŸÄ± da geliyor. Politika falan bir yana kiÅŸisel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere getirilmiÅŸ bir kÄ±sÄ±tlama diye konuÅŸtu

Türkiye’de ilk kez Okan Üniversitesi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan GiriÅŸimcilik Dersi’ne katÄ±lan Pegasus HavayollarÄ± CEO’su Mehmet Nane ABD ve Ä°ngiltere yasaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirmenin yanÄ± sÄ±ra öÄŸrencilere dijital dünyada Pegasus’un yaptÄ±klarÄ±nÄ± da anlattÄ±. Okan Üniversitesi’nde gerçekleÅŸtirilen GiriÅŸimcilik Dersi’ne katÄ±lan Pegasus HavayollarÄ± CEO’su Mehmet Nane Amerika ve Ä°ngiltere’ye Ä°stanbul’dan direkt uçuÅŸlarda uygulanan yasaÄŸÄ± yorumlarken “Bu akÅŸam Ä°srail yasaÄŸÄ± da geliyor. Politika falan bir yana kiÅŸisel özgürlüklere getirilmiÅŸ bir kÄ±sÄ±tlama. Ä°ngiltere uçuÅŸu 4 saat, Amerika uçuÅŸu minimum 10 saat. Kendi bilgisayarÄ±nÄ±zdan müzik dinlemek, kitap okumak ya da rapor yazmanÄ±z kÄ±sÄ±tlanÄ±yor. Bir bomba ihbarÄ± istihbarat kaynaklÄ± önlem amacÄ±yla alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karardÄ±r bu ve 90 gün sonunda biteceÄŸini düÅŸünüyorum” dedi.

Nane “Türkiye’de internetten yapÄ±lan perakende satÄ±ÅŸlarÄ±n yüzde 3’ü internet üzerinden yapÄ±lÄ±yor. Pegasus’un internet satÄ±ÅŸÄ± ortalama yüzde 60. 2015 dijital reklamÄ±mÄ±z yüzde 26’yken, 2016’da yüzde 52’ye çÄ±ktÄ±. Geçen yÄ±l reklam bütçemiz 30 milyon TL’ydi ancak bu yÄ±l bu rakamÄ± 18 milyon TL’ye çektik. Burada dijitale yüzde 75-80 oranÄ±nda kullanÄ±m yapacaÄŸÄ±z. Konveksiyonel alanda hemen hemen hiç olmayacaÄŸÄ±z. 3 yÄ±l önce mobil check-in 0’dÄ±. Åžimdi mobile check-in oranÄ± yüzde 10. Toplam online check-in oranÄ± yüzde 42. Neredeyse dijitalin göbeÄŸinde yaÅŸÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.