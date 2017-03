O Ã¼lkede Ã§Ä±kan bozuk et skandalÄ± Ã¼lkenin et ihracatÄ±nÄ± dibe vurdu

Bozuk et skandalıyla sarsılan Brezilya'da 60 milyon dolarlık et ihracatının 74 bin dolara düştüğü ortaya çıktı.

Brezilya Tarım Bakanı Blairo Maggi, dün Senato'da yaptığı konuşmada ülkenin mart ayında günlük ortalama et ihracatının 60 milyon dolar olduğunu ancak bu rakamın skandalın patlak vermesinin ardından salı günü 74 bin dolara düştüğünü ifade etti. Maggi, kamuoyuna etin güvenli olduğunun bilgisini verirken, devam eden testlerde herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda söz konusu etlerin geri çekileceğini söyledi.Group Gordon adlı insan kaynakları firmasının CEO'su Michael Gordon, ihracat rakamlarındaki ani düşüşün ülkedeki krizin bir göstergesi olduğunu ve hükümetin bu durumu hafife almaması gerektiğini dile getirdi.Gordon, "Bu duruma bir avuç kötü aktör sebep olsa da, bu mevzu ülkedeki tüm et üretimi kültürünü karalıyor. İşte bu yüzden duruma sistematik müdahale gerekiyor." dedi.

AB, 8 ÜLKEDEN DONDURULMUŞ ET İTHALATINI GEÇİCİ OLARAK DURDURMUŞTU

Brezilya federal polisinin geçen hafta bozuk et operasyonu başlatması üzerine Avrupa Birliği, Çin ve Şili'nin ardından Hong Kong, Japonya, İsviçre, Meksika, Jamaika ve Güney Afrika, ülkeden donmuş et ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapma, etlere kimyasal madde ve su karıştırma iddiasıyla 21 et üreticisi firma soruşturulurken, 3 firmaya üretim yasağı getirilmişti.