O Ã¼lkede Ã§Ä±kan bozuk et skandalÄ± Ã¼lkenin et ihracatÄ±nÄ± dibe vurdu

Bozuk et skandalÄ±yla sarsÄ±lan Brezilya'da 60 milyon dolarlÄ±k et ihracatÄ±nÄ±n 74 bin dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Brezilya TarÄ±m BakanÄ± Blairo Maggi, dün Senato'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ülkenin mart ayÄ±nda günlük ortalama et ihracatÄ±nÄ±n 60 milyon dolar olduÄŸunu ancak bu rakamÄ±n skandalÄ±n patlak vermesinin ardÄ±ndan salÄ± günü 74 bin dolara düÅŸtüÄŸünü ifade etti. Maggi, kamuoyuna etin güvenli olduÄŸunun bilgisini verirken, devam eden testlerde herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± durumunda söz konusu etlerin geri çekileceÄŸini söyledi.Group Gordon adlÄ± insan kaynaklarÄ± firmasÄ±nÄ±n CEO'su Michael Gordon, ihracat rakamlarÄ±ndaki ani düÅŸüÅŸün ülkedeki krizin bir göstergesi olduÄŸunu ve hükümetin bu durumu hafife almamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.Gordon, "Bu duruma bir avuç kötü aktör sebep olsa da, bu mevzu ülkedeki tüm et üretimi kültürünü karalÄ±yor. Ä°ÅŸte bu yüzden duruma sistematik müdahale gerekiyor." dedi.

AB, 8 ÜLKEDEN DONDURULMUÅž ET Ä°THALATINI GEÇÄ°CÄ° OLARAK DURDURMUÅžTU

Brezilya federal polisinin geçen hafta bozuk et operasyonu baÅŸlatmasÄ± üzerine Avrupa BirliÄŸi, Çin ve Åžili'nin ardÄ±ndan Hong Kong, Japonya, Ä°sviçre, Meksika, Jamaika ve Güney Afrika, ülkeden donmuÅŸ et ithalatÄ±nÄ± geçici olarak durdurduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. DünyanÄ±n en büyük et ihracatçÄ±larÄ±ndan Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapma, etlere kimyasal madde ve su karÄ±ÅŸtÄ±rma iddiasÄ±yla 21 et üreticisi firma soruÅŸturulurken, 3 firmaya üretim yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti.