Ana Sayfa | EKONOMÄ° 23/03/2017 21:19

Daha Ã¶nce bÃ¶ylesi gÃ¶rÃ¼lmedi milyonlarca turist TÃ¼rkiye'ye geliyor

rusya turist

Intourist Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Viktor Topolkarayev, Rusya'dan 3,5 milyon turistin bu yaz TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini mÃ¼jdeledi.

Ria ajansÄ±nÄ±n bildirdiÄŸine göre, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda turist sezonuna iliÅŸkin tahminlerini paylaÅŸan Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev, "EÄŸer önemli bir durum olmazsa, yurtdÄ±ÅŸÄ± tur satÄ±ÅŸlarÄ±nda, Türkiye'nin pazara dönmesi nedeniyle geçen yÄ±la göre belirgin bir artÄ±ÅŸ olacak. 2-3 ay önce Türkiye'ye Rusya'dan bu yÄ±l 3 milyon turistin gideceÄŸini tahmin ederken, bugün gözlediÄŸimiz agresif satÄ±ÅŸ temposu göz önünde bulundurulduÄŸunda, bu tahmini 3,5 milyona çÄ±karabilirim" dedi.Yurt dÄ±ÅŸÄ± tatili için yapÄ±lan erken rezervasyonlarÄ±n normalin çok üzerinde olduÄŸunu belirten turizmci, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±na turist ilgisi eÅŸsiz bir eÄŸilim ve büyüme gösteriyor. Bu biraz da ürkütücü. Erken rezervasyonlarda ve satÄ±ÅŸlarda pazarda daha önce olmayan bir durumu görüyoruz" dedi. World Tourism Forum yöneticisi Bulgut Bagci ise, 2017 yÄ±lÄ±nda Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turistin seyahat edebileceÄŸini öngörmüÅŸtü. (Türk Rus)

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