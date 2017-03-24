PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± motorin fiyatlarÄ±na 7 kuruÅŸluk indirim

GeÃ§en hafta motorinde yapÄ±lan 8 kuruÅŸluk indirime bir yenisi daha ekleniyor. PÃœÄ°S'in aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re motorin iÃ§in bu geceden itibaren 7 kuruÅŸluk daha indirim yapÄ±ldÄ±.

PÜÄ°S yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre motorin grubunda 25 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litre fiyatlarÄ±nda 7 kuruÅŸ indirim geldi. Az önce kesinleÅŸen indirimle, motorinin litre fiyatÄ± gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren düÅŸürüldü. Motorin Ä°stanbul'da 4,52 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,58 liradan 4,51 liraya, Ä°zmir'de 4,56 liradan 4,49 liraya indirildi. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösterebiliyor.