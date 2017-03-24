Ana Sayfa | EKONOMÄ° 24/03/2017 15:30

PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± motorin fiyatlarÄ±na 7 kuruÅŸluk indirim

motorin

GeÃ§en hafta motorinde yapÄ±lan 8 kuruÅŸluk indirime bir yenisi daha ekleniyor. PÃœÄ°S'in aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re motorin iÃ§in bu geceden itibaren 7 kuruÅŸluk daha indirim yapÄ±ldÄ±.

PÜÄ°S yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre motorin grubunda 25 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litre fiyatlarÄ±nda 7 kuruÅŸ indirim geldi. Az önce kesinleÅŸen indirimle, motorinin litre fiyatÄ± gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren düÅŸürüldü. Motorin Ä°stanbul'da 4,52 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,58 liradan 4,51 liraya, Ä°zmir'de 4,56 liradan 4,49 liraya indirildi. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere göre küçük çaplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gösterebiliyor. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tÃ¼rkiye rusya

TÃ¼rkiye'nin kararÄ±na Rusya'dan sert tepki gÃ¶rÃ¼ÅŸme iptal edildi

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda sÃ¼ren ihracat-ithalat trafiÄŸi sekteye uÄŸradÄ±. Rusya'nÄ±n sebze-meyve konusunda TÃ¼rkiye'ye koyduÄŸu ambargoya karÅŸÄ±lÄ±k geldi. Rusya, TÃ¼rkiye'ye yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶ndereceÄŸi heyetin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini iptal etti.

dolar ve euro

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 24 Mart 2017

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 24 Mart 2017

AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybederek baÅŸlÄ±yor.