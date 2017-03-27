Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 27 Mart 2017

GeÃ§en hafta motorinde yapÄ±lan 8 kuruÅŸluk indirime bir yenisi daha ekleniyor. PÃœÄ°S'in aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re motorin iÃ§in bu geceden itibaren 7 kuruÅŸluk daha indirim yapÄ±ldÄ±.