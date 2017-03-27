Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 27 Mart 2017

AltÄ±n haftaya 0.63 deÄŸer kazanarak baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re Ã§eyrek altÄ±n 239, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 972 liradan satÄ±ÅŸa sunuldu
Cuma günü, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 144,3 liraya kadar gerilemesinin ardÄ±ndan günü yüzde 0,73 deÄŸer kaybÄ±yla 144,3 liradan tamamladÄ±. Haftaya deÄŸer kazancÄ±yla baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yüzde 0,63 primle 145,3 liradan alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 239 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 972 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, cuma günkü deÄŸer kaybÄ±ndan sonra yeni haftaya yükseliÅŸle baÅŸladÄ±. AynÄ± dakikalarda altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± yüzde 1,06 artÄ±ÅŸla 1.257,8 dolardan iÅŸlem görüyor. (Kaynak: NTV)