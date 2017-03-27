Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/03/2017 11:01

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 27 Mart 2017

altÄ±n

AltÄ±n haftaya 0.63 deÄŸer kazanarak baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re Ã§eyrek altÄ±n 239, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 972 liradan satÄ±ÅŸa sunuldu

Cuma günü, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 144,3 liraya kadar gerilemesinin ardÄ±ndan günü yüzde 0,73 deÄŸer kaybÄ±yla 144,3 liradan tamamladÄ±. Haftaya deÄŸer kazancÄ±yla baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yüzde 0,63 primle 145,3 liradan alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 239 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 972 liradan satÄ±lÄ±yor.  AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, cuma günkü deÄŸer kaybÄ±ndan sonra yeni haftaya yükseliÅŸle baÅŸladÄ±. AynÄ± dakikalarda altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± yüzde 1,06 artÄ±ÅŸla 1.257,8 dolardan iÅŸlem görüyor. (Kaynak: NTV)

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dolar ve euro

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 27 Mart 2017

GeÃ§en hafta son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 3,6190 seviyesinden kapatan dolar/TL, bu sabah 3,59'un altÄ±nda seyrederken Euro ise 3,90457833 lira bandÄ±nda ilerliyor

motorin

PÃœÄ°S aÃ§Ä±kladÄ± motorin fiyatlarÄ±na 7 kuruÅŸluk indirim

GeÃ§en hafta motorinde yapÄ±lan 8 kuruÅŸluk indirime bir yenisi daha ekleniyor. PÃœÄ°S'in aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re motorin iÃ§in bu geceden itibaren 7 kuruÅŸluk daha indirim yapÄ±ldÄ±.

tÃ¼rkiye rusya

TÃ¼rkiye'nin kararÄ±na Rusya'dan sert tepki gÃ¶rÃ¼ÅŸme iptal edildi

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda sÃ¼ren ihracat-ithalat trafiÄŸi sekteye uÄŸradÄ±. Rusya'nÄ±n sebze-meyve konusunda TÃ¼rkiye'ye koyduÄŸu ambargoya karÅŸÄ±lÄ±k geldi. Rusya, TÃ¼rkiye'ye yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶ndereceÄŸi heyetin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini iptal etti.