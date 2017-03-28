Dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 28 Mart 2017

Serbest piyasada euro ve dolar kaÃ§ TL oldu? Euro ve dolar 28 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Donald Trump’Ä±n ekonomi politikalarÄ± merakla beklenirken dolar/TL sabah saat 08:16’da 3.6113/3.6138’den euro/TL ise 3.9221/3.9273’ten iÅŸlem görüyor.Asya borsalarÄ± ise ABD’de BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n saÄŸlÄ±k sigortasÄ± yasasÄ± teklifinin geri çekilmesinin ardÄ±ndan mali teÅŸvik politikalarÄ±na dair ÅŸüphelerin oluÅŸmasÄ±yla düÅŸen Wall Street ve dolarÄ±n yeniden yatay bir seyre geçmesiyle beraber bugün yükseldi.