Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/03/2017 08:38

Dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 28 Mart 2017

dolar ve euro

Serbest piyasada euro ve dolar kaÃ§ TL oldu? Euro ve dolar 28 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Donald Trump’Ä±n ekonomi politikalarÄ± merakla beklenirken dolar/TL sabah saat 08:16’da 3.6113/3.6138’den euro/TL ise 3.9221/3.9273’ten iÅŸlem görüyor.Asya borsalarÄ± ise ABD’de BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n saÄŸlÄ±k sigortasÄ± yasasÄ± teklifinin geri çekilmesinin ardÄ±ndan mali teÅŸvik politikalarÄ±na dair ÅŸüphelerin oluÅŸmasÄ±yla düÅŸen Wall Street ve dolarÄ±n yeniden yatay bir seyre geçmesiyle beraber bugün yükseldi.

 
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dolar ve euro

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Mart 2017

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra dolar 3,62'den satÄ±lÄ±rken, euro ise 3,93'Ã¼n Ã¼zerinde seyrediyor

altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Mart 2017

AltÄ±n bugÃ¼n deÄŸer kaybederek 145 liraya geriledi

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