Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Mart 2017

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra dolar 3,62'den satÄ±lÄ±rken, euro ise 3,93'Ã¼n Ã¼zerinde seyrediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ilk büyük yasa teklifi olan saÄŸlÄ±k tasarÄ±sÄ±nÄ± Kongre'den geçirememesinin ardÄ±ndan dolar/TL'de 3,60'Ä±n üzerinde dalgalanma devam ediyor.Dolar bankalararasÄ± piyasada 3,62 civarÄ±nda seyrediyor. Euro 3,93'ün üzerinde iÅŸlem görüyor. Analistler dolar/TL'de 3,5750 seviyesinin destek, 3,6450 seviyesinin ise direnç konumuna geldiÄŸini belitiyor.