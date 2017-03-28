Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/03/2017 11:24

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Mart 2017

dolar ve euro

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra dolar 3,62'den satÄ±lÄ±rken, euro ise 3,93'Ã¼n Ã¼zerinde seyrediyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ilk büyük yasa teklifi olan saÄŸlÄ±k tasarÄ±sÄ±nÄ± Kongre'den geçirememesinin ardÄ±ndan dolar/TL'de 3,60'Ä±n üzerinde dalgalanma devam ediyor.Dolar bankalararasÄ± piyasada 3,62 civarÄ±nda seyrediyor. Euro 3,93'ün üzerinde iÅŸlem görüyor. Analistler dolar/TL'de 3,5750 seviyesinin destek, 3,6450 seviyesinin ise direnç konumuna geldiÄŸini belitiyor.

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Dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 28 Mart 2017

Serbest piyasada euro ve dolar kaÃ§ TL oldu? Euro ve dolar 28 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

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