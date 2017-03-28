Bu haber milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor kullanÄ±lmayan yÄ±llÄ±k izinler paraya dÃ¶nÃ¼ÅŸecek

4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu'na gÃ¶re, yÄ±llÄ±k iznini kullanmayan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yaÅŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resine gÃ¶re o gÃ¼nlerini paraya Ã§evirebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

ÇoÄŸu çalÄ±ÅŸan yÄ±llÄ±k izinlerinin tamamÄ±nÄ± kullanamÄ±yor. Hatta iÅŸ yoÄŸunluÄŸundan veya farklÄ± nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Ancak bu hak kaybolmuyor. Ä°ÅŸçinin haklarÄ± 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu ile korunuyor. Buna göre; iÅŸyerinde iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yÄ±l çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan iÅŸçi yÄ±llÄ±k izne hak kazanÄ±yor. Ä°ÅŸçiye verilecek izin çalÄ±ÅŸma süresi ve yaÅŸa göre deÄŸiÅŸiyor.

5 YILDA BÄ°R ARTIYOR

Posta'dan Bilal Emin Turan yazÄ±sÄ±na göre izin, hizmet süresi 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar (5 yÄ±l dahil) olanlara 14 gün; 5 yÄ±ldan fazla 15 yÄ±ldan az olanlara 20 gün; 15 yÄ±l (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. 18 ve daha küçük yaÅŸtaki iÅŸçiler ile 50 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki iÅŸçilere verilecek yÄ±llÄ±k ücretli izin süresi ise 20 günden az olamÄ±yor. YeraltÄ± iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yÄ±llÄ±k ücretli izin süreleri 4'er gün artÄ±rÄ±larak veriliyor.

HESAP SON ÜCRETE GÖRE

Ä°ÅŸçi herhangi bir nedenle iÅŸten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hak kazandÄ±ÄŸÄ± izin sürelerine iliÅŸkin paralarÄ±, sözleÅŸmenin sona erdiÄŸi tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden almasÄ± gerekiyor. Yani patronun bu ücreti ödemesi ÅŸart. Ä°zin parasÄ± hesabÄ± genelde net ücrete göre yapÄ±lÄ±yor. Biz de farklÄ± net ücretlere göre hesap yaptÄ±k. Net ücrete Asgari Geçim Ä°ndirimi (AGÄ°) dahil edilmiyor. Brüt hesapta vergi ve prim kesintisi oluyor.

Kaynak: Posta