Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/03/2017 17:28

Dev online alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesi Amazon'a satÄ±ldÄ±

amazon satÄ±n aldÄ±

2 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼meye devam eden internet alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesi Souq.com Amazon ile anlaÅŸtÄ± ve satÄ±ÅŸÄ± tamamlandÄ±

2015'te 1 milyar dolar deÄŸerlemeyle yatÄ±rÄ±m alan ancak bu yükseliÅŸini devam ettiremeyen Souq.com'un bir süredir çÄ±kÄ±ÅŸ yapmak istediÄŸi biliniyordu. Amazon'un Souq.com almak için anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair haberler çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± ancak son olarak emlak devi Emaar'Ä±n da Souq.com'a talip olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Dün bu haberin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amazon bugün resmi açÄ±klamayÄ± yaptÄ± ve Souq.com'u satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KÜRESEL BÜYÜME HEDEFLENÄ°YOR

Resmi açÄ±klamada Souq.com ile küresel büyümesini sürdürdüÄŸünü söyleyen Amazon, KÄ±demli BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Russ Grandinetti'nin aÄŸzÄ±ndan Souq.com ile Amazon.com'un aynÄ± DNA'yÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Her iki ÅŸirketin de tüketicilerden, icatlardan ve uzun vadeli hedeflerden güç aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Grandinetti, hem Amazon teknolojisini ve küresel kaynaklarÄ±nÄ± Souq.com için kullanacaklarÄ±nÄ± hem de Souq.com'dan yeni ÅŸeyler öÄŸreneceklerini de ekliyor.

 

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