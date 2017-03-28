Bu paranÄ±n eÅŸi benzeri yapÄ±lamÄ±yor iÅŸte Ä°ngiltere'nin en dayanÄ±klÄ± madeni parasÄ±

Ä°ngiltere taklit edilmesi imkansÄ±z 12 kenarlÄ± bir madeni sterlini piyasaya sÃ¼rdÃ¼

Ä°ngiliz Darphanesi'nden (Royal Mint) yapÄ±lan açÄ±klamada, taklit edilmesi zorlaÅŸtÄ±rÄ±lan, güvenlik özellikleri artÄ±rÄ±lan yeni 12 kenarlÄ± madeni bir sterlinin piyasaya sürüldüÄŸü açÄ±klandÄ±. AçÄ±klamaya göre, 15 Ekim 2017 tarihine kadar mevcut yuvarlak bir sterlinler toplanarak, sadece yeni bir sterlinlerin kullanÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

TAKLÄ°T EDÄ°LMESÄ° ZOR Ä°KÄ° METAL Ä°ÇERÄ°YOR

Yeni madeni bir sterlinde taklit edilmesini zorlaÅŸtÄ±racak iki metal (bimetalic) alaÅŸÄ±mÄ± birlikte kullanÄ±lÄ±yor. Yeni bir sterlinin dÄ±ÅŸ kenarlarÄ±nda nikelli pirinç kullanÄ±lÄ±rken, iç kÄ±smÄ±nda gümüÅŸ renkli nikel bazlÄ± özel bir alaÅŸÄ±ma yer veriliyor. AyrÄ±ca ilk kez bir madeni parada hologram özelliÄŸinin kullanÄ±lmasÄ± dikkati çekiyor. Madeni paraya farklÄ± açÄ±larda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sterlin iÅŸareti "£" ve "1" rakamÄ± yer deÄŸiÅŸtiriyor. Yeni bir sterlinin içerisinde son derece küçük, zorlukla görülen (microlettering) tarih ve seri numarasÄ± gibi bilgilere de yer veriliyor.Madeni para 2,8 milimetre kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve 8,75 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ile mevcut bir sterlinden biraz daha ince ve hafif. Konuya iliÅŸkin açÄ±klamada bulunan Ä°ngiliz Darphanesi Üst Yöneticisi Adam Lawrence, "Gelecekteki ihtiyaçlarÄ±mÄ±za göre tasarÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir para birimi oluÅŸturduk. Güvenlik özellikleri ekleyerek para biriminizi korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±k." ifadelerini kullandÄ±. Ä°ngiltere'de halen kullanÄ±mda olan her 40 yuvarlak madeni bir sterlinden birinin sahte olduÄŸu tahmin ediliyor.