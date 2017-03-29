ABD'deki tutuklama sonrasÄ± BIST'te Halkbank'Ä±n hisseleri Ã§akÄ±ldÄ±

Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de yakalanÄ±p mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bankanÄ±n hisselerinde bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±

Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n, ABD'de Reza Zarrab'Ä±n yargÄ±lanma süreci ile baÄŸlantÄ±lÄ± olarak tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan banka hisseleri güne sert düÅŸüÅŸle baÅŸladÄ±. Borsa Ä°stanbul'da (BIST) iÅŸlemlere yüzde 10.61 düÅŸüÅŸle açÄ±lan Halkbank hisselerindeki düÅŸüÅŸ kÄ±sa sürede yüzde 15'i geçti. Halkbank hisselerindeki düÅŸüÅŸ yüzde 15.42'yi bulurken, BIST Endeksi bankacÄ±lÄ±k hisslerinde düÅŸüÅŸ yüzde 3'e yaklaÅŸtÄ±. BIST 100 Endeksi de yüzde 1.05 düÅŸüÅŸle 89 bin 239 puana geriledi.