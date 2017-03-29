Ana Sayfa | EKONOMÄ° 29/03/2017 11:32

ABD'deki tutuklama sonrasÄ± BIST'te Halkbank'Ä±n hisseleri Ã§akÄ±ldÄ±

abd hisseler

Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de yakalanÄ±p mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bankanÄ±n hisselerinde bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±

Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n, ABD'de Reza Zarrab'Ä±n yargÄ±lanma süreci ile baÄŸlantÄ±lÄ± olarak tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan banka hisseleri güne sert düÅŸüÅŸle baÅŸladÄ±. Borsa Ä°stanbul'da (BIST) iÅŸlemlere yüzde 10.61 düÅŸüÅŸle açÄ±lan Halkbank hisselerindeki düÅŸüÅŸ kÄ±sa sürede yüzde 15'i geçti. Halkbank hisselerindeki düÅŸüÅŸ yüzde 15.42'yi bulurken, BIST Endeksi bankacÄ±lÄ±k hisslerinde düÅŸüÅŸ yüzde 3'e yaklaÅŸtÄ±. BIST 100 Endeksi de yüzde 1.05 düÅŸüÅŸle 89 bin 239 puana geriledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

dolar ve euro fiyatlarÄ±

Dolar yÃ¼kseliÅŸte dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 29 Mart 2017

BugÃ¼n ABD'de Halkbank yÃ¶neticisinin yakalanarak hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 29 Mart 2017

DolarÄ±n artmasÄ±yla altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n da fiyatlarÄ± deÄŸer kazandÄ±. Buna gÃ¶re, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 147,2'den, Ã§eyrek altÄ±n ise 241 liradan satÄ±ÅŸa sunuldu

havaray ihalesi

Ä°ÅŸte SefakÃ¶y HalkalÄ± BaÅŸakÅŸehir hattÄ±na yapÄ±lacak havaray ihalesini kazanan firma

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 1,29 milyonluk SefakÃ¶y HalkalÄ± BaÅŸakÅŸehir hattÄ±na yapÄ±lacak havaray ihalesini Alarko Holding'e baÄŸlÄ± Alsim'in kazandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±