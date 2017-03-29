Ä°ÅŸte SefakÃ¶y HalkalÄ± BaÅŸakÅŸehir hattÄ±na yapÄ±lacak havaray ihalesini kazanan firma

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 1,29 milyonluk SefakÃ¶y HalkalÄ± BaÅŸakÅŸehir hattÄ±na yapÄ±lacak havaray ihalesini Alarko Holding'e baÄŸlÄ± Alsim'in kazandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Sefaköy-HalkalÄ±-BaÅŸakÅŸehir hattÄ±na yapÄ±lacak havaray için ihaleyi kazanan firma belli oldu. Havaray'Ä±n Sefaköy-HalkalÄ±-BaÅŸakÅŸehir hattÄ± için açÄ±lan ihaleyi 1,29 milyar TL'lik teklifle Alarko Holding'e baÄŸlÄ± Alsim kazandÄ±.Ntv'nin haberine göre, Alarko Holding baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± Alsim Alarko, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi/Avrupa YakasÄ± RaylÄ± Sistem MüdürlüÄŸü'nün açmÄ±ÅŸ olduÄŸu "Sefaköy-HalkalÄ±-BaÅŸakÅŸehir Havaray HattÄ± ihalesini "Ä°nÅŸaat, Elektro-Mekanik, Ä°nce Ä°ÅŸler ve Araç AlÄ±mÄ±"kazandÄ±. Ä°halede en düÅŸük teklifi veren Alsim Alarko bu iÅŸi KDV hariç 1.292.000.000 TL bedelle yapacak.