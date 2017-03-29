HollandalÄ± turizm acentasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki faaliyetleri durduruldu

TÃœRSAB tarafÄ±ndan HollandalÄ± online turizm acentasÄ± Booking.com'un TÃ¼rkiye'deki varlÄ±ÄŸÄ± sekteye uÄŸradÄ±

Türkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan, birlik üyesi seyahat acentalarÄ±na karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen haksÄ±z rekabetin önlenmesi amacÄ±yla açÄ±lan davada, Online rezervasyon portalÄ± Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararÄ± verildi.

KARAR AÇIKLANDI

Ä°stanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1174 E. sayÄ±lÄ± dosyasÄ± ile açÄ±lan davanÄ±n 29.03.2017 tarihli duruÅŸmasÄ±nda Booking.com benzeri ÅŸirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluÅŸturacaklarÄ± baÅŸka bir adres üzerinden, Türkiye'de yerleÅŸik otel, konaklama tesislerinin pazarlanmasÄ± ve pazarlanmasÄ±na aracÄ±lÄ±k edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasÄ±na, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu'na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar verildi.