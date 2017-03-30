Ana Sayfa | EKONOMÄ° 30/03/2017 13:46

Kart yÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸti banka 7 gÃ¼n iÃ§inde isteÄŸi yerine getirecek

kart sahipleri

BDDK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, banka ve kredi kartlarÄ±na ait yÃ¶netmeliÄŸin deÄŸiÅŸikliÄŸi ve buna gÃ¶re kart sahibinin isteÄŸinin banka tarafÄ±ndan 7 gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi zorunlu hale getirildiÄŸi belirtildi

BankacÄ±lÄ±k düzenleme ve Denetleme Kurumu banka kartlarÄ± ve kredi kartlarÄ± hakkÄ±nda yönetmelikte deÄŸiÅŸiklikte, kart hamili, talep etmek suretiyle kullanÄ±labilir kart limitini azaltma, kartÄ± iptal ettirme ve sözleÅŸmeyi feshetme hakkÄ±na sahip olduÄŸu bildirilirken, kullanÄ±labilir kart limitinin azaltÄ±lmasÄ±na, kartÄ±n iptal edilmesine ve sözleÅŸmenin feshine iliÅŸkin kart hamilince yapÄ±lan talebin en geç yedi gün içinde kart çÄ±karan kuruluÅŸça yerine getirilmesi zorunlu olduÄŸu belirtildi. AyrÄ±ca, ÅŸubeler kanalÄ±yla yapÄ±lan kullanÄ±labilir kart limitinin azaltÄ±lmasÄ±na veya kart iptaline iliÅŸkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair ÅŸube yetkililerince imzalanmÄ±ÅŸ bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneÄŸinin de kart hamiline verilmesinin zorunlu olduÄŸu kaydedildi.

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