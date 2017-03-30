Booking.com'un durdurulma kararÄ±na turizmcilerden sert tepki

TURSAB'Ä±n baÅŸvurusunun onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HollandalÄ± online turizm acentasÄ± booking.com'un TÃ¼rkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k otellerde bÃ¼yÃ¼k kaygÄ±ya sebep oldu

Türkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi'nin baÅŸvurusu üzerine booking.com'un Türkiye'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± haberini turizmciler deÄŸerlendirdi.

"SEZON BAÅžLARKEN SÄ°TENÄ°N KAPATILMASI KÜÇÜK OTELLERE DARBEDÄ°R"

Devletin haklarÄ±nÄ± savunmasÄ±nÄ±n doÄŸal olduÄŸunu ve bunu saygÄ± ile karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Türkiye Küçük Oteller DerneÄŸi (TÜRKODER) BaÅŸkanÄ± Mehmet Çelik, "Ancak tam da sezon baÅŸlarken en büyük satÄ±ÅŸ kanalÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± küçük otellere aÄŸÄ±r bir darbedir. Devletin yaptÄ±rÄ±mÄ±na karÅŸÄ± deÄŸiliz fakat maÄŸdur olmamak istiyoruz." dedi.

"HAKLI GEREKÇELERÄ° OLABÄ°LÄ°R AMA..."

DerneÄŸin eski baÅŸkanÄ± Faruk BoyacÄ± da Booking.com'un dev bir yapÄ± olduÄŸunu ve çok yaygÄ±n olduÄŸunu anlatarak, "Sonuçta bu tip kanallar bir ÅŸekilde devam edecek. OlmasÄ±n da iÅŸ sadece acentalar üzerinden yürüsün demek günümüze aykÄ±rÄ±. BazÄ± modasÄ± geçmiÅŸ sistemler yasaklarla yaÅŸatÄ±lamaz." dedi.

"BOOKING OLMADAN TURÄ°ZM OLMAZ"

Talimhane Otelciler BirliÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi Ä°smet ÖztanÄ±k, söz konusu kararÄ±n geçici olmasÄ±nÄ± umduÄŸunu belirterek, "booking com olmadan turizm olmaz. OnlarÄ± piyasa regülatörü olarak düÅŸünmek lazÄ±m. Sonuçta ben kendi otellerim için web siteme ciddi yatÄ±rÄ±m yapmama ve komisyonsuz rezervasyon almama raÄŸmen booking.com'un sektör için çok önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. MüÅŸteriler booking.com gibi sitelerde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±p otellere bakÄ±p sonra da gelip bizden rezervasyon yapÄ±yorlar." dedi.

RAKÄ°BÄ°NDEN DESTEK GELDÄ°

Booking.com'un yerli versiyonu olan Otelz Genel Müdürü Orkun Tekin de karardan dolayÄ± ÅŸaÅŸkÄ±n olduklarÄ±nÄ± söyledi. Bunun oteller için kötü bir haber olduÄŸunu ifade eden Tekin, "biz onlarla rekabet içerisindeyiz ama iÅŸin daha doÄŸru bir ÅŸekilde çözülmesi lazÄ±m. Sonuçta Türklerin yarattÄ±ÄŸÄ± tahminen 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasÄ± bir pazar var. Otellerin maÄŸduriyetinin giderilmesi için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z BU DEÄžÄ°LDÄ°"

Türkiye Otelciler BirliÄŸi (TUROB) Yönetim Kurulu Üyesi Müberra Eresin, rekabeti bozan unsurlarÄ±n düzeltilmesi gerektiÄŸini ancak bu kararÄ±n çok aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirterek, "Otelciler olarak hiç mutlu deÄŸiliz, istediÄŸimiz bu deÄŸildi." dedi. (HABERTÜRK)