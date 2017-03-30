Ana Sayfa | EKONOMÄ° 30/03/2017 21:08

Bakan AÄŸbal'dan ithal ikinci el araba alanlara mÃ¼jdeli haber

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, konuÅŸmasÄ±ndan iki gÃ¼n Ã¶nce ithal ikinci el araba alanlarÄ±n vergi maÄŸduriyetini kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

ATO Congresium'da Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Orta Anadolu Ä°hracatçÄ± Birlikleri ve Müstakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÜSÄ°AD) Ankara Åžubesinin desteÄŸiyle düzenlenen, CNR Ä°MOB Ankara Mobilya FuarÄ±nÄ± ziyaret etti. AÄŸbal, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ikinci, üçüncü elden araç devralan ya da satÄ±n alan kiÅŸilerin vergi maÄŸduriyetini ortadan kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "EÄŸer o aracÄ±n üzerindeki ödenmesi gereken verginin dörtte birini ödersen, o aracÄ±n üzerine soruÅŸturma nedeniyle konulan haczi kaldÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.

"BEN Ä°KÄ° GÜN ÖNCE Ä°MZALADIM"

AÄŸbal, burada bir gazetecinin, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ikinci el araçlardaki vergi maÄŸduriyeti"ne iliÅŸkin sorusunu yanÄ±tladÄ±. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan AÄŸbal, "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ortak esas usullerle ilgili bir yönetmeliÄŸi var. Ben iki gün önce imzaladÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla burada artÄ±k vatandaÅŸ nereye müracaat edecek, nerden ne bilgi alÄ±nacak, hangi belge alÄ±nacak onlarÄ± düzenliyoruz." diye konuÅŸtu.

 

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