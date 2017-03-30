Ä°zmir'de 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n 2 saatte ancak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°zmir'in SelÃ§uk ilÃ§esinde Palm Wings Ephesus Otel'de yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiye ekipleri 2 saatte ancak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼rken otelde hiÃ§bir turistin bulunmamasÄ± da sevindirdi

Ä°zmir Selçuk'ta Pamucak sahilindeki Palm Wings Ephesus Otel'in konferans ve balo salonu olarak kullanÄ±lan bölümünde bugün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler salondaki sentetik kumaÅŸlar, ahÅŸap masalar nedeniyle kÄ±sa sürede büyüdü. Henüz turizm sezonunu açÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle turist bulunmayan otelin çeÅŸitli katlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan görevliler hÄ±zla tahliye edilirken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Otele, Selçuk ve çevre ilçelerden çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Sekiz katlÄ± otelden gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri su sÄ±karak alevlere müdahale etti. Ä°tfaiye ekipleri, müdahale için oksijen tüpleriyle içeri girebildi. Alevler, yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik çaba sonucunda lobi ve otel bölümüne sÄ±çramadan güçlükle söndürüldü.