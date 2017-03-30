Ana Sayfa | EKONOMÄ° 30/03/2017 21:51

Ä°zmir'de 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n 2 saatte ancak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Wings Ephesus Otel

Ä°zmir'in SelÃ§uk ilÃ§esinde Palm Wings Ephesus Otel'de yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiye ekipleri 2 saatte ancak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼rken otelde hiÃ§bir turistin bulunmamasÄ± da sevindirdi

Ä°zmir Selçuk'ta Pamucak sahilindeki Palm Wings Ephesus Otel'in konferans ve balo salonu olarak kullanÄ±lan bölümünde bugün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler salondaki sentetik kumaÅŸlar, ahÅŸap masalar nedeniyle kÄ±sa sürede büyüdü. Henüz turizm sezonunu açÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle turist bulunmayan otelin çeÅŸitli katlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan görevliler hÄ±zla tahliye edilirken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Otele, Selçuk ve çevre ilçelerden çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Sekiz katlÄ± otelden gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri su sÄ±karak alevlere müdahale etti. Ä°tfaiye ekipleri, müdahale için oksijen tüpleriyle içeri girebildi. Alevler, yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik çaba sonucunda lobi ve otel bölümüne sÄ±çramadan güçlükle söndürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal

Bakan AÄŸbal'dan ithal ikinci el araba alanlara mÃ¼jdeli haber

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, konuÅŸmasÄ±ndan iki gÃ¼n Ã¶nce ithal ikinci el araba alanlarÄ±n vergi maÄŸduriyetini kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

booking.com

Booking.com'un durdurulma kararÄ±na turizmcilerden sert tepki

TURSAB'Ä±n baÅŸvurusunun onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HollandalÄ± online turizm acentasÄ± booking.com'un TÃ¼rkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k otellerde bÃ¼yÃ¼k kaygÄ±ya sebep oldu

fetÃ¶

FETÃ–'den tutuklanan Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan UÄŸur SoÄŸutma MakinalarÄ± Sanayi ve Ticaret Anonim Åžirketi sahipleri bugÃ¼n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±