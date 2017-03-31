Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/03/2017 09:02

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ±nda rekor artÄ±ÅŸ

rus turist

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 95,58 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

Son dönemlerde Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan siyasi krizlerin ardÄ±ndan her iki ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ±nda azalma oldu. Almanya’dan gelen turist sayÄ±sÄ±ndaki gerileme yüzde 30’u, Hollanda’dan gelen turist sayÄ±sÄ±ndaki gerileme ise yüzde 24.8’i buldu.

Türkiye'ye gelen yabancÄ± ziyaretçi sayÄ±sÄ± ÅŸubat ayÄ±nda, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 6,51 azalarak 1 milyon 159 bin 833 oldu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayÄ±sÄ± ise aynÄ± dönemde yüzde 95,58 oranÄ±nda arttÄ±.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan geçici verilerle hazÄ±rlanan GiriÅŸ-ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yapan Ziyaretçiler, YabancÄ± ve VatandaÅŸlar istatistiklerine göre, ÅŸubat ayÄ±nda Türkiyeyi ziyaret eden yabancÄ± sayÄ±sÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 6,51 azalarak 1 milyon 159 bin 833 oldu.Türkiye'ye Åžubat'ta 140 bin 463 kiÅŸiyle en fazla yabancÄ± ziyaretçi Gürcistan'dan geldi. Ä°ran'dan 130 bin 596 kiÅŸi Türkiyeyi ziyaret etti. Türkiye'ye Åžubat'ta gelen yabancÄ± ziyaretçilerin yüzde 99,69'unu turistler, yüzde 0,31'ini günübirlikçiler oluÅŸturdu.

Son verilere göre Ocak-ÅŸubat dönemindeki ziyaretçi sayÄ±sÄ± da 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 8,12 azalarak 2 milyon 215 bin 307 oldu.

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