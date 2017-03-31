Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/03/2017 10:31

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 31 Mart 2017

dolar ve euro fiyatlarÄ±

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. BugÃ¼n dolar 3,64 seviyesinde, euro ise 3,89 civarÄ±nda seyrini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Güney Afrika Maliye BakanÄ± Pravin Gordhan'Ä± görevden alÄ±nmasÄ± ardÄ±ndan geliÅŸmekte olan para birimleri üzerindeki baskÄ± artÄ±yor.Dolar/TL bankalararasÄ± piyasalarda 3,64-3,65 bandÄ±nda hareket ediyor. Euro 3,89 civarÄ±nda iÅŸlem görüyor. 2016 büyüme verisinin ardÄ±ndan dolar 3,6377'ye kadar gerilese de yeniden 3,64 civarÄ±ndaki seyir devam ediyor. Ekonomi geçen yÄ±l yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

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tÃ¼ik

TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± ekonomi yÃ¼zde 2,9 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ekonomi beklentileri aÅŸarak 2016'nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 3.5, 2016 yÄ±lÄ±nda ise beklentinin Ã¼zerinde yÃ¼zde 2.9 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

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Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 95,58 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi