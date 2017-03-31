Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 31 Mart 2017

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. BugÃ¼n dolar 3,64 seviyesinde, euro ise 3,89 civarÄ±nda seyrini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Güney Afrika Maliye BakanÄ± Pravin Gordhan'Ä± görevden alÄ±nmasÄ± ardÄ±ndan geliÅŸmekte olan para birimleri üzerindeki baskÄ± artÄ±yor.Dolar/TL bankalararasÄ± piyasalarda 3,64-3,65 bandÄ±nda hareket ediyor. Euro 3,89 civarÄ±nda iÅŸlem görüyor. 2016 büyüme verisinin ardÄ±ndan dolar 3,6377'ye kadar gerilese de yeniden 3,64 civarÄ±ndaki seyir devam ediyor. Ekonomi geçen yÄ±l yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.